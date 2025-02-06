https://ria.ru/20250206/rumynija-1997642479.html

В Румынии призвали ЕС отказаться от санкций против России

В Румынии призвали ЕС отказаться от санкций против России - РИА Новости, 06.02.2025

В Румынии призвали ЕС отказаться от санкций против России

Возможный кандидат в президенты Румынии, депутат Европарламента Диана Шошоакэ в интервью РИА Новости заявила, что Евросоюзу необходимо отказаться от санкций... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T06:06:00+03:00

2025-02-06T06:06:00+03:00

2025-02-06T06:06:00+03:00

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КИШИНЕВ, 6 фев – РИА Новости. Возможный кандидат в президенты Румынии, депутат Европарламента Диана Шошоакэ в интервью РИА Новости заявила, что Евросоюзу необходимо отказаться от санкций против России и возобновить экономические отношения с Москвой. Шошоакэ известна в Румынии своими резкими заявлениями о внешней политике и критикой прозападного курса Киева. Весной 2023 года она зарегистрировала в сенате Румынии законопроект, который предполагает разрыв соглашения о добрососедских отношениях с Украиной и аннексию части украинских территорий. В ответ на это МИД Украины сообщил, что инициирует введение санкций против Шошоакэ. Сама сенатор заявила, что получила угрозы от министерства иностранных дел Украины из-за своей инициативы. "ЕС должен отказаться от санкций против России, которые в первую очередь вредят европейской экономике. Евросоюзу жизненно необходимо возобновить экономические отношения с Россией, которые способствовали бы экономическому росту в ЕС", — сказала Шошоакэ. Политик отметила, что антироссийские санкции привели к сокращению промышленного производства, росту цен на энергию и снижению уровня жизни в странах ЕС. "Они (санкции) сделали Евросоюз неконкурентоспособным, в результате чего промышленное производство здесь существенно сократилось, цены на энергию выросли, а вместе с ними и стоимость жизни, и граждане стран ЕС обеднели", — добавила депутат. Шошоакэ также раскритиковала "упрямую поддержку" Украины со стороны ЕС, назвав ее нелогичной. "ЕС должен отказаться от враждебности и упрямства в поддержке Украины вопреки всем доказательствам и логике. Евросоюз должен со своей стороны поощрять переговоры о мире и восстановление экономических связей с Россией", — заявила она. Осенью прошлого года политик баллотировалась на пост президента страны, однако Конституционный суд Румынии аннулировал регистрацию Шошоакэ. В Румынии президентские выборы прошли в ноябре, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, указав на серьезные нарушения, подтвержденные рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур. Правительство страны постановило, что выборы будут проведены заново, первый тур запланирован на 4 мая. Шошоакэ заявила, что снова будет баллотироваться в президенты.

https://ria.ru/20241203/rumyniya-1986974550.html

https://ria.ru/20250205/shoshoake-1997423413.html

https://ria.ru/20250206/rumyniya-1997642376.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, румыния, украина, россия, кэлин джеорджеску, евросоюз, европарламент, нато