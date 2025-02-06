https://ria.ru/20250206/rostekh-1997821517.html

Путин поручил Ростеху "не забюрокрачивать" привлечение студентов к работе

Путин поручил Ростеху "не забюрокрачивать" привлечение студентов к работе - РИА Новости, 06.02.2025

Путин поручил Ростеху "не забюрокрачивать" привлечение студентов к работе

Президент России Владимир Путин поручил "Ростеху" "не забюрокрачивать" работу по привлечению студентов к процессам производства. РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T18:59:00+03:00

2025-02-06T18:59:00+03:00

2025-02-06T19:08:00+03:00

ростех

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990172792_0:0:2859:1609_1920x0_80_0_0_398e5190f7232985b77eb86fb7e3a7fd.jpg

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил "Ростеху" "не забюрокрачивать" работу по привлечению студентов к процессам производства."Знаю, мы с вами неоднократно говорили, вопрос подготовки кадров, так же, как и во всей промышленности, для "Ростеха" является одним из ключевых. Вы сейчас перечислили все, что связано с этой работой. Главное, здесь ничего не "забюрокрачивать" излишне, чтобы не было так, что структур много, управленцев много, а выхлоп минимальный. Вот поменьше бюрократии, побольше конкретной работы", - сказал Путин на заседании Совета по науке и образованию в четверг.Президент отметил, что предприятия хотят брать специалистов, которые имеют от 1-2, а лучше 3-4 года практики."Поэтому, конечно, надо желательно устроить учебный процесс так, чтобы человек все время чувствовал свою связь с производством, понимал, что от него будет нужно в ближайшее время, когда он закончит образование, получит соответствующие документы в образовании. Это можно сделать. Мы с вами много раз на этот счет говорили. Поэтому нужно настраивать именно такую работу", - заключил Путин.

https://ria.ru/20250206/putin-1997819435.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ростех, россия, владимир путин