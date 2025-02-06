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Путин поручил Ростеху "не забюрокрачивать" привлечение студентов к работе - РИА Новости, 06.02.2025
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18:59 06.02.2025 (обновлено: 19:08 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/rostekh-1997821517.html
Путин поручил Ростеху "не забюрокрачивать" привлечение студентов к работе
Путин поручил Ростеху "не забюрокрачивать" привлечение студентов к работе - РИА Новости, 06.02.2025
Путин поручил Ростеху "не забюрокрачивать" привлечение студентов к работе
Президент России Владимир Путин поручил "Ростеху" "не забюрокрачивать" работу по привлечению студентов к процессам производства. РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T18:59:00+03:00
2025-02-06T19:08:00+03:00
ростех
россия
владимир путин
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил "Ростеху" "не забюрокрачивать" работу по привлечению студентов к процессам производства."Знаю, мы с вами неоднократно говорили, вопрос подготовки кадров, так же, как и во всей промышленности, для "Ростеха" является одним из ключевых. Вы сейчас перечислили все, что связано с этой работой. Главное, здесь ничего не "забюрокрачивать" излишне, чтобы не было так, что структур много, управленцев много, а выхлоп минимальный. Вот поменьше бюрократии, побольше конкретной работы", - сказал Путин на заседании Совета по науке и образованию в четверг.Президент отметил, что предприятия хотят брать специалистов, которые имеют от 1-2, а лучше 3-4 года практики."Поэтому, конечно, надо желательно устроить учебный процесс так, чтобы человек все время чувствовал свою связь с производством, понимал, что от него будет нужно в ближайшее время, когда он закончит образование, получит соответствующие документы в образовании. Это можно сделать. Мы с вами много раз на этот счет говорили. Поэтому нужно настраивать именно такую работу", - заключил Путин.
https://ria.ru/20250206/putin-1997819435.html
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ростех, россия, владимир путин
Ростех, Россия, Владимир Путин
Путин поручил Ростеху "не забюрокрачивать" привлечение студентов к работе

Путин поручил Ростеху не забюрокрачивать привлечение студентов к производству

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил "Ростеху" "не забюрокрачивать" работу по привлечению студентов к процессам производства.
"Знаю, мы с вами неоднократно говорили, вопрос подготовки кадров, так же, как и во всей промышленности, для "Ростеха" является одним из ключевых. Вы сейчас перечислили все, что связано с этой работой. Главное, здесь ничего не "забюрокрачивать" излишне, чтобы не было так, что структур много, управленцев много, а выхлоп минимальный. Вот поменьше бюрократии, побольше конкретной работы", - сказал Путин на заседании Совета по науке и образованию в четверг.
Президент отметил, что предприятия хотят брать специалистов, которые имеют от 1-2, а лучше 3-4 года практики.
"Поэтому, конечно, надо желательно устроить учебный процесс так, чтобы человек все время чувствовал свою связь с производством, понимал, что от него будет нужно в ближайшее время, когда он закончит образование, получит соответствующие документы в образовании. Это можно сделать. Мы с вами много раз на этот счет говорили. Поэтому нужно настраивать именно такую работу", - заключил Путин.
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета при президенте по науке и образованию - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
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