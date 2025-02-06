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МИД пообещал ответить на высылку российского дипломата из Лондона - РИА Новости, 06.02.2025
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18:39 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/rossija-1997816886.html
МИД пообещал ответить на высылку российского дипломата из Лондона
МИД пообещал ответить на высылку российского дипломата из Лондона - РИА Новости, 06.02.2025
МИД пообещал ответить на высылку российского дипломата из Лондона
Российская сторона даст ответ на высылку российского дипломата из Лондона, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T18:39:00+03:00
2025-02-06T18:39:00+03:00
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великобритания
лондон
мария захарова
найджел кейси
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Российская сторона даст ответ на высылку российского дипломата из Лондона, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Будет дан ответ", - заявила она в ответ на соответствующий вопрос. Ранее министерство иностранных дел Великобритании вызвало посла РФ, чтобы сообщить о лишении российского дипломата аккредитации, об этом говорилось в опубликованном в четверг заявлении МИД Британии. Против кого направлено решение, не уточнялось. При этом отмечалось, что решение лишить аккредитации российского дипломата стало ответом на лишение аккредитации сотрудника посольства Британии в Москве в ноябре. В ноябре прошлого года ФСБ РФ сообщила, что второй секретарь политотдела посольства Великобритании проводил разведывательно-подрывную работу, угрожающую безопасности России. В связи с этим было принято решение о лишении его аккредитации. Посол Британии в РФ Найджел Кейси был вызван в российский МИД, ему был заявлен решительный протест. Кроме того, в МИД РФ заявили, что после информации о ложных сведениях сотрудника посольства Соединенного Королевства будут ужесточены требования для британских дипломатов по заполнению анкет. Британский МИД в комментарии РИА Новости заявил, что обвинения "необоснованны" и что за этим последует надлежащий ответ.
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в мире, россия, великобритания, лондон, мария захарова, найджел кейси, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
В мире, Россия, Великобритания, Лондон, Мария Захарова, Найджел Кейси, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
МИД пообещал ответить на высылку российского дипломата из Лондона

Захарова: Россия даст ответ на высылку российского дипломата из Лондона

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Российская сторона даст ответ на высылку российского дипломата из Лондона, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Будет дан ответ", - заявила она в ответ на соответствующий вопрос.
Ранее министерство иностранных дел Великобритании вызвало посла РФ, чтобы сообщить о лишении российского дипломата аккредитации, об этом говорилось в опубликованном в четверг заявлении МИД Британии. Против кого направлено решение, не уточнялось. При этом отмечалось, что решение лишить аккредитации российского дипломата стало ответом на лишение аккредитации сотрудника посольства Британии в Москве в ноябре.
В ноябре прошлого года ФСБ РФ сообщила, что второй секретарь политотдела посольства Великобритании проводил разведывательно-подрывную работу, угрожающую безопасности России. В связи с этим было принято решение о лишении его аккредитации. Посол Британии в РФ Найджел Кейси был вызван в российский МИД, ему был заявлен решительный протест. Кроме того, в МИД РФ заявили, что после информации о ложных сведениях сотрудника посольства Соединенного Королевства будут ужесточены требования для британских дипломатов по заполнению анкет. Британский МИД в комментарии РИА Новости заявил, что обвинения "необоснованны" и что за этим последует надлежащий ответ.
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