https://ria.ru/20250206/rossija-1997812815.html
Россия создаст фонд поддержки малого и среднего бизнеса Абхазии
Россия создаст фонд поддержки малого и среднего бизнеса Абхазии - РИА Новости, 06.02.2025
Россия создаст фонд поддержки малого и среднего бизнеса Абхазии
Россия по инициативе абхазского политика Бадры Гунбы создаст специальный фонд поддержки малого и среднего бизнеса Абхазии, на этот год выделено уже 100... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T18:25:00+03:00
2025-02-06T18:25:00+03:00
2025-02-06T18:25:00+03:00
экономика
абхазия
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Россия по инициативе абхазского политика Бадры Гунбы создаст специальный фонд поддержки малого и среднего бизнеса Абхазии, на этот год выделено уже 100 миллионов рублей, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "Уже на этот год выделено 100 миллионов рублей", - рассказал Новак в ходе встречи с Гунбой, добавив, что Россия по инициативе абхазского политика создаст специальный фонд поддержки малого и среднего бизнеса Абхазии. Вице-премьер пояснил, что развитие экономики - это не только крупный бизнес, но и поддержка малого и среднего, на этом направлении есть большой потенциал для Абхазии. "Ряд проектов уже реализуется. Это очень хороший и эффективный инструмент для обеспечения занятости населения, привлечения туристов, развития экономики в целом", - уточнил он. Гунба поблагодарил за такое решение. "Мы действительно ощущаем поддержку в развитии предпринимательства в Абхазии", - подчеркнул абхазский политик. Он отметил, что действует программа льготного кредитования, в рамках которой российские банки осуществили финансирование предпринимателей в Абхазии более чем на 5 миллиардов рублей. Они "реализовывают очень важные проекты, которые создают дополнительные условия для благосостояния граждан нашей страны, для нашей экономики в целом", добавил Гунба. "И в этом смысле, конечно же, если была бы возможность реализовать такую программу поддержки среднего предпринимательства, малого предпринимательства, я уверен, что это придало бы особый импульс к развитию предпринимательской деятельности в Абхазии. Спасибо вам большое", - сказал он.
https://ria.ru/20250206/rossija-1997812536.html
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экономика, абхазия, россия, александр новак
Экономика, Абхазия, Россия, Александр Новак
Россия создаст фонд поддержки малого и среднего бизнеса Абхазии
Новак: Россия создаст фонд поддержки малого и среднего бизнеса Абхазии
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Россия по инициативе абхазского политика Бадры Гунбы создаст специальный фонд поддержки малого и среднего бизнеса Абхазии, на этот год выделено уже 100 миллионов рублей, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Уже на этот год выделено 100 миллионов рублей", - рассказал Новак
в ходе встречи с Гунбой, добавив, что Россия
по инициативе абхазского политика создаст специальный фонд поддержки малого и среднего бизнеса Абхазии
.
Вице-премьер пояснил, что развитие экономики - это не только крупный бизнес, но и поддержка малого и среднего, на этом направлении есть большой потенциал для Абхазии. "Ряд проектов уже реализуется. Это очень хороший и эффективный инструмент для обеспечения занятости населения, привлечения туристов, развития экономики в целом", - уточнил он.
Гунба поблагодарил за такое решение.
"Мы действительно ощущаем поддержку в развитии предпринимательства в Абхазии", - подчеркнул абхазский политик. Он отметил, что действует программа льготного кредитования, в рамках которой российские банки осуществили финансирование предпринимателей в Абхазии более чем на 5 миллиардов рублей. Они "реализовывают очень важные проекты, которые создают дополнительные условия для благосостояния граждан нашей страны, для нашей экономики в целом", добавил Гунба.
"И в этом смысле, конечно же, если была бы возможность реализовать такую программу поддержки среднего предпринимательства, малого предпринимательства, я уверен, что это придало бы особый импульс к развитию предпринимательской деятельности в Абхазии. Спасибо вам большое", - сказал он.