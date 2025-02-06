https://ria.ru/20250206/rossija-1997812815.html

Россия создаст фонд поддержки малого и среднего бизнеса Абхазии

Россия создаст фонд поддержки малого и среднего бизнеса Абхазии - РИА Новости, 06.02.2025

Россия создаст фонд поддержки малого и среднего бизнеса Абхазии

Россия по инициативе абхазского политика Бадры Гунбы создаст специальный фонд поддержки малого и среднего бизнеса Абхазии, на этот год выделено уже 100... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T18:25:00+03:00

2025-02-06T18:25:00+03:00

2025-02-06T18:25:00+03:00

экономика

абхазия

россия

александр новак

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823456826_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_da9727f57a22dfd3863e9b8616c904ae.jpg

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Россия по инициативе абхазского политика Бадры Гунбы создаст специальный фонд поддержки малого и среднего бизнеса Абхазии, на этот год выделено уже 100 миллионов рублей, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "Уже на этот год выделено 100 миллионов рублей", - рассказал Новак в ходе встречи с Гунбой, добавив, что Россия по инициативе абхазского политика создаст специальный фонд поддержки малого и среднего бизнеса Абхазии. Вице-премьер пояснил, что развитие экономики - это не только крупный бизнес, но и поддержка малого и среднего, на этом направлении есть большой потенциал для Абхазии. "Ряд проектов уже реализуется. Это очень хороший и эффективный инструмент для обеспечения занятости населения, привлечения туристов, развития экономики в целом", - уточнил он. Гунба поблагодарил за такое решение. "Мы действительно ощущаем поддержку в развитии предпринимательства в Абхазии", - подчеркнул абхазский политик. Он отметил, что действует программа льготного кредитования, в рамках которой российские банки осуществили финансирование предпринимателей в Абхазии более чем на 5 миллиардов рублей. Они "реализовывают очень важные проекты, которые создают дополнительные условия для благосостояния граждан нашей страны, для нашей экономики в целом", добавил Гунба. "И в этом смысле, конечно же, если была бы возможность реализовать такую программу поддержки среднего предпринимательства, малого предпринимательства, я уверен, что это придало бы особый импульс к развитию предпринимательской деятельности в Абхазии. Спасибо вам большое", - сказал он.

https://ria.ru/20250206/rossija-1997812536.html

https://ria.ru/20250206/abkhaziya-1997737613.html

абхазия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, абхазия, россия, александр новак