Патрушев рассказал о создании системы подвижной спутниковой связи для флота
Патрушев: в России создают аналог системы подвижной спутниковой связи для флота
Атомный ледокол проекта 22220 "Сибирь" . Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 фев - РИА Новости. Действия Запада, пытающегося не дать России использовать морские транспортные коммуникации и отключающего отечественные суда от спутниковой системы Inmarsat, создают риски для безопасности судоходства и жизни людей, поэтому в России создают свой аналог системы подвижной спутниковой связи для морского флота, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
По поручению президента РФ Владимира Путина Патрушев в четверг провел в Нижнем Новгороде совещание по вопросам обеспечения безопасности морского и речного судоходства.
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"В нарушение международных норм страны Запада лишают нашу страну доступа к международной системе страхования морских перевозок, лицензирования и регистрации российских судов. Предпринимают попытки досмотра судов в международных водах, что является грубейшим нарушением конвенции ООН по морскому праву, гарантирующей беспрепятственный транзитный проход в открытом море. Отключают суда под флагом Российской Федерации от системы спутниковой подвижной связи Inmarsat, которая принята в качестве составного компонента Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности мореплавания", - перечислил Патрушев.
"Учитывая, что подобные действия создают серьезные риски для безопасности судоходства, жизни и здоровья людей, в настоящее время ведётся работа по созданию российского аналога системы подвижной спутниковой связи для обеспечения судов морского флота", - подчеркнул он.
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