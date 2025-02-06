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Патрушев рассказал о создании системы подвижной спутниковой связи для флота - РИА Новости, 06.02.2025
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17:17 06.02.2025 (обновлено: 17:48 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/rossija-1997790255.html
Патрушев рассказал о создании системы подвижной спутниковой связи для флота
Патрушев рассказал о создании системы подвижной спутниковой связи для флота - РИА Новости, 06.02.2025
Патрушев рассказал о создании системы подвижной спутниковой связи для флота
Действия Запада, пытающегося не дать России использовать морские транспортные коммуникации и отключающего отечественные суда от спутниковой системы Inmarsat,... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T17:17:00+03:00
2025-02-06T17:48:00+03:00
технологии
россия
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сша
николай патрушев
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 фев - РИА Новости. Действия Запада, пытающегося не дать России использовать морские транспортные коммуникации и отключающего отечественные суда от спутниковой системы Inmarsat, создают риски для безопасности судоходства и жизни людей, поэтому в России создают свой аналог системы подвижной спутниковой связи для морского флота, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. По поручению президента РФ Владимира Путина Патрушев в четверг провел в Нижнем Новгороде совещание по вопросам обеспечения безопасности морского и речного судоходства. "В нарушение международных норм страны Запада лишают нашу страну доступа к международной системе страхования морских перевозок, лицензирования и регистрации российских судов. Предпринимают попытки досмотра судов в международных водах, что является грубейшим нарушением конвенции ООН по морскому праву, гарантирующей беспрепятственный транзитный проход в открытом море. Отключают суда под флагом Российской Федерации от системы спутниковой подвижной связи Inmarsat, которая принята в качестве составного компонента Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности мореплавания", - перечислил Патрушев. "Учитывая, что подобные действия создают серьезные риски для безопасности судоходства, жизни и здоровья людей, в настоящее время ведётся работа по созданию российского аналога системы подвижной спутниковой связи для обеспечения судов морского флота", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20250203/byudzhet-1996632696.html
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нижний новгород
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технологии, россия, нижний новгород, сша, николай патрушев, владимир путин, оон
Технологии, Россия, Нижний Новгород, США, Николай Патрушев, Владимир Путин, ООН
Патрушев рассказал о создании системы подвижной спутниковой связи для флота

Патрушев: в России создают аналог системы подвижной спутниковой связи для флота

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкАтомный ледокол проекта 22220 "Сибирь"
Атомный ледокол проекта 22220 Сибирь - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Павел Львов
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Атомный ледокол проекта 22220 "Сибирь" . Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 фев - РИА Новости. Действия Запада, пытающегося не дать России использовать морские транспортные коммуникации и отключающего отечественные суда от спутниковой системы Inmarsat, создают риски для безопасности судоходства и жизни людей, поэтому в России создают свой аналог системы подвижной спутниковой связи для морского флота, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
По поручению президента РФ Владимира Путина Патрушев в четверг провел в Нижнем Новгороде совещание по вопросам обеспечения безопасности морского и речного судоходства.
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"В нарушение международных норм страны Запада лишают нашу страну доступа к международной системе страхования морских перевозок, лицензирования и регистрации российских судов. Предпринимают попытки досмотра судов в международных водах, что является грубейшим нарушением конвенции ООН по морскому праву, гарантирующей беспрепятственный транзитный проход в открытом море. Отключают суда под флагом Российской Федерации от системы спутниковой подвижной связи Inmarsat, которая принята в качестве составного компонента Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности мореплавания", - перечислил Патрушев.
"Учитывая, что подобные действия создают серьезные риски для безопасности судоходства, жизни и здоровья людей, в настоящее время ведётся работа по созданию российского аналога системы подвижной спутниковой связи для обеспечения судов морского флота", - подчеркнул он.
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