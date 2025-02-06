https://ria.ru/20250206/rossija-1997751791.html

Лавров заявил о заинтересованности России в развитии отношений с Абхазией

Лавров заявил о заинтересованности России в развитии отношений с Абхазией - РИА Новости, 06.02.2025

Лавров заявил о заинтересованности России в развитии отношений с Абхазией

Россия заинтересована в укреплении взаимодействия с Абхазией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с видным абхазским политическим деятелем Бадрой... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T15:40:00+03:00

2025-02-06T15:40:00+03:00

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Россия заинтересована в укреплении взаимодействия с Абхазией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с видным абхазским политическим деятелем Бадрой Гунбой. "Мы заинтересованы в том, чтобы наше взаимодействие укреплялось и дальше. Товарооборот у нас растет, растет и, как я понимаю, на 8% в прошлом году вырос ВВП Абхазии. И мы уверены, что потенциал, который заложен в наших связях, особенно в энергетической, туристской области, обязательно приведет к дальнейшему росту и экономики и решению социальных проблем, улучшению благосостояния граждан", - сказал Лавров на встрече с Гунбой. По его словам, в Москве ожидают скорейшего открытия аэропорта в Сухуме, что будет существенно способствовать развитию туризма в Абхазии - "жемчужине бывшего Советского Союза с точки зрения природы, и очень популярного места для всех россиян". "Надеюсь мы с вами сегодня поговорим о дальнейших планах, учитывая тот опыт, который вы накопили на различных постах – и в сфере экономики, права, культуры, и, конечно, работы вице-президента. Мы знаем, что у вас грядут выборы и очень рассчитываем, что они состоятся в соответствии с Конституцией, без каких-либо эксцессов и будет сделано все, чтобы воля абхазского народа была выражена свободно и демократично", - сказал Лавров. Со своей стороны, Гунба заявил, что Россия для Абхазии является важным гарантом сохранения мира и стабильности в республике. "Мы ценим всё то, что Российская Федерация последовательно осуществляла на протяжении всех этих лет. Мы рады тому, что имеем возможность развиваться в одном экономическом пространстве с Российской Федерацией. И, безусловно, народ Абхазии ценит то, что Российская Федерация реализовала многовековую мечту, признав независимость нашей страны", - отметил Гунба. "Пользуясь случаем, хотел бы передать вам слова благодарности от народа Абхазии, лично вам, за укрепление взаимоотношений. Мы ценим все, что вы делаете для сохранения стабильности в регионе", - заключил политик.По итогам переговоров МИД РФ опубликовал сообщение, согласно которому стороны подчеркнули незыблемый характер российско-абхазской дружбы, в позитиве отметили достигнутые результаты взаимодействия в различных областях, российский министр также выразил надежду, что итоги предстоящих выборов будут способствовать укреплению безопасности и стабильности, росту благосостояния населения Абхазии с опорой на тесные союзнические отношения с Россией.Досрочные президентские выборы в Абхазии состоятся 15 февраля. На пост главы государства претендуют пять человек - исполняющий обязанности президента Бадра Гунба, бывший торгпред в России Олег Барциц, экс-глава контрольной палаты республики Роберт Аршба, оппозиционер Адгур Ардзинба и председатель "Черноморского банка развития" Адгур Хурхумал.Прежний президент Абхазии Аслан Бжания подал в отставку 19 ноября после четырехдневных протестов оппозиции в Сухуме. Оппозиционеры захватили комплекс правительственных зданий в центре абхазской столицы, в том числе администрацию главы государства. Камнем преткновения стало соглашение с Россией об инвестициях, которое предполагает строительство апартаментов в республике. В результате переговоров было найдено компромиссное решение – президент подает в отставку, а оппозиция освобождает захваченные здания.

https://ria.ru/20250205/abkhaziya-1997530286.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лавров о заинтересованности России в развитии отношений с Абхазией Россия заинтересована в укреплении взаимодействия с Абхазией, заявил Лавров на встрече с видным абхазским политическим деятелем Бадрой Гунбой. 2025-02-06T15:40 true PT3M23S

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абхазия, россия, москва, сергей лавров, в мире