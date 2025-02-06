Россия будет судить о новых властях Германии по делам, заявил Нечаев
Посол Нечаев: Россия оценит новые власти Германии по делам, а не по риторике
© Фото : Министерство иностранных дел Российской ФедерацииСергей Нечаев
© Фото : Министерство иностранных дел Российской Федерации
Сергей Нечаев. Архивное фото
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БЕРЛИН, 6 фев - РИА Новости. Судить о новых властях и их отношении к себе Российская Федерация будет не по предвыборной риторике, а по конкретным делам, заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев в интервью РИА Новости.
"Не хотелось бы предвосхищать итоги предстоящих выборов в бундестаг ФРГ и, тем более, назначать фаворитов предвыборной гонки. Слово за германскими избирателями. Им решать. Дождёмся формирования нового правительства. Судить о нём будем не по предвыборной риторике, а по конкретным делам", - сообщил он.
Посол подчеркнул, что Россия не отказывается от цивилизованного диалога и возобновления взаимовыгодного сотрудничества.
"Но языка угроз и, тем более, ультиматумов не приемлем. Что касается "жёсткого курса" Берлина в отношении России, то пока он бьёт, прежде всего, по интересам самой Германии и её граждан. Думаю, отрицать это бессмысленно", - добавил он.
Досрочные выборы в Германии пройдут 23 февраля. Согласно данным последнего опроса компании YouGov, за Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) готовы проголосовать только 18%. На первом месте по-прежнему остается блок ХДС/ХСС с 29%, за ними идет "Альтернатива для Германии" с 22%. За партию "Зеленые" готовы отдать голоса 12%. На преодоление 5-процентного порога прохождения в бундестаг может рассчитывать также партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ): ее поддерживают 6% опрошенных. За Свободную демократическую партию Германии (СвДП) готовы проголосовать 4%, за партию "Левые" - 6%.
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