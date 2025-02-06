https://ria.ru/20250206/rossija-1997646628.html

Россия будет судить о новых властях Германии по делам, заявил Нечаев

Россия будет судить о новых властях Германии по делам, заявил Нечаев - РИА Новости, 06.02.2025

Россия будет судить о новых властях Германии по делам, заявил Нечаев

Судить о новых властях и их отношении к себе Российская Федерация будет не по предвыборной риторике, а по конкретным делам, заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T07:49:00+03:00

2025-02-06T07:49:00+03:00

2025-02-06T07:49:00+03:00

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БЕРЛИН, 6 фев - РИА Новости. Судить о новых властях и их отношении к себе Российская Федерация будет не по предвыборной риторике, а по конкретным делам, заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев в интервью РИА Новости. "Не хотелось бы предвосхищать итоги предстоящих выборов в бундестаг ФРГ и, тем более, назначать фаворитов предвыборной гонки. Слово за германскими избирателями. Им решать. Дождёмся формирования нового правительства. Судить о нём будем не по предвыборной риторике, а по конкретным делам", - сообщил он. Посол подчеркнул, что Россия не отказывается от цивилизованного диалога и возобновления взаимовыгодного сотрудничества. "Но языка угроз и, тем более, ультиматумов не приемлем. Что касается "жёсткого курса" Берлина в отношении России, то пока он бьёт, прежде всего, по интересам самой Германии и её граждан. Думаю, отрицать это бессмысленно", - добавил он. Досрочные выборы в Германии пройдут 23 февраля. Согласно данным последнего опроса компании YouGov, за Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) готовы проголосовать только 18%. На первом месте по-прежнему остается блок ХДС/ХСС с 29%, за ними идет "Альтернатива для Германии" с 22%. За партию "Зеленые" готовы отдать голоса 12%. На преодоление 5-процентного порога прохождения в бундестаг может рассчитывать также партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ): ее поддерживают 6% опрошенных. За Свободную демократическую партию Германии (СвДП) готовы проголосовать 4%, за партию "Левые" - 6%.

https://ria.ru/20250206/germaniya-1997640235.html

https://ria.ru/20250203/germaniya-1996917468.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, германия, россия, берлин (город), сергей нечаев (дипломат), сара вагенкнехт, хдс/хсс