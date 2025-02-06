https://ria.ru/20250206/rossija-1997633116.html

В МВД назвали обязательные условия для иностранцев, въезжающих в Россию

В МВД назвали обязательные условия для иностранцев, въезжающих в Россию - РИА Новости, 06.02.2025

В МВД назвали обязательные условия для иностранцев, въезжающих в Россию

Все въезжающие в Россию иностранцы и уже находящиеся длительное время на ее территории должны проходить медицинское освидетельствование, говорится в материалах... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T02:48:00+03:00

2025-02-06T02:48:00+03:00

2025-02-06T02:48:00+03:00

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Все въезжающие в Россию иностранцы и уже находящиеся длительное время на ее территории должны проходить медицинское освидетельствование, говорится в материалах МВД РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Требование об обязательном медицинском освидетельствовании распространяется абсолютно на всех длительно находящихся в стране иностранцев, а также граждан стран ЕАЭС вне зависимости от цели их визита", - говорится в материалах ведомства. Отмечается, что иностранцы обязаны ежегодно подтверждать отсутствие ряда заболеваний. "При выявлении у иностранца инфекционного заболевания, представляющего опасность для окружающих, он может быть выдворен из страны, и въезд в Россию для него навсегда будет закрыт", - подчеркивает МВД РФ. По данным ведомства, от такой обязанности освобождаются граждане Белоруссии, дети до 6 лет, дипломаты и сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в России, члены их семей, а также сотрудники международных организаций и их представительств, аккредитованных в РФ. "Если цель поездки - туризм, а пребывание иностранца в России не превышает 3 месяцев, то прохождение медосвидетельствования не требуется", - резюмирует МВД РФ.

https://ria.ru/20250205/migratsiya-1997403477.html

https://ria.ru/20250101/rossiya-1992200404.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

здоровье - общество, россия, белоруссия, евразийский экономический союз, общество