В МВД назвали обязательные условия для иностранцев, въезжающих в Россию
МВД: въезжающие в Россию иностранцы должны проходить медосвидетельствование
Рейд по выявлению нелегальных мигрантов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Все въезжающие в Россию иностранцы и уже находящиеся длительное время на ее территории должны проходить медицинское освидетельствование, говорится в материалах МВД РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Требование об обязательном медицинском освидетельствовании распространяется абсолютно на всех длительно находящихся в стране иностранцев, а также граждан стран ЕАЭС вне зависимости от цели их визита", - говорится в материалах ведомства.
В России вступает в силу режим высылки нелегалов
Вчера, 00:20
Отмечается, что иностранцы обязаны ежегодно подтверждать отсутствие ряда заболеваний. "При выявлении у иностранца инфекционного заболевания, представляющего опасность для окружающих, он может быть выдворен из страны, и въезд в Россию для него навсегда будет закрыт", - подчеркивает МВД РФ.
По данным ведомства, от такой обязанности освобождаются граждане Белоруссии, дети до 6 лет, дипломаты и сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в России, члены их семей, а также сотрудники международных организаций и их представительств, аккредитованных в РФ.
"Если цель поездки - туризм, а пребывание иностранца в России не превышает 3 месяцев, то прохождение медосвидетельствования не требуется", - резюмирует МВД РФ.
В России ограничили срок пребывания иностранцев без виз
1 января, 00:56