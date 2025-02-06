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Путин регулярно получает доклады о работе Роскосмоса - РИА Новости, 06.02.2025
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12:56 06.02.2025 (обновлено: 13:00 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/roskosmos-1997711529.html
Путин регулярно получает доклады о работе Роскосмоса
Путин регулярно получает доклады о работе Роскосмоса - РИА Новости, 06.02.2025
Путин регулярно получает доклады о работе Роскосмоса
Президент России Владимир Путин регулярно получает доклады о работе Роскосмоса, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T12:56:00+03:00
2025-02-06T13:00:00+03:00
россия
дмитрий песков
владимир путин
роскосмос
космос - риа наука
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин регулярно получает доклады о работе Роскосмоса, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Президент регулярно от Роскосмоса получает доклады о том, как там происходят дела", - сказал Песков журналистам.
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россия, дмитрий песков, владимир путин, роскосмос, космос - риа наука
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Роскосмос, Космос - РИА Наука
Путин регулярно получает доклады о работе Роскосмоса

Песков: Путин регулярно получает доклады о работе Роскосмоса

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин регулярно получает доклады о работе Роскосмоса, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Президент регулярно от Роскосмоса получает доклады о том, как там происходят дела", - сказал Песков журналистам.
Дмитрий Баканов - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
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РоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинРоскосмосКосмос - РИА Наука
 
 
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