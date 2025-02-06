https://ria.ru/20250206/roskosmos-1997711529.html

Путин регулярно получает доклады о работе Роскосмоса

Путин регулярно получает доклады о работе Роскосмоса - РИА Новости, 06.02.2025

Путин регулярно получает доклады о работе Роскосмоса

Президент России Владимир Путин регулярно получает доклады о работе Роскосмоса, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T12:56:00+03:00

2025-02-06T12:56:00+03:00

2025-02-06T13:00:00+03:00

россия

дмитрий песков

владимир путин

роскосмос

космос - риа наука

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин регулярно получает доклады о работе Роскосмоса, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Президент регулярно от Роскосмоса получает доклады о том, как там происходят дела", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250206/roskosmos-1997659675.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, дмитрий песков, владимир путин, роскосмос, космос - риа наука