https://ria.ru/20250206/roskosmos-1997711529.html
Путин регулярно получает доклады о работе Роскосмоса
Путин регулярно получает доклады о работе Роскосмоса - РИА Новости, 06.02.2025
Путин регулярно получает доклады о работе Роскосмоса
Президент России Владимир Путин регулярно получает доклады о работе Роскосмоса, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T12:56:00+03:00
2025-02-06T12:56:00+03:00
2025-02-06T13:00:00+03:00
россия
дмитрий песков
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роскосмос
космос - риа наука
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин регулярно получает доклады о работе Роскосмоса, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Президент регулярно от Роскосмоса получает доклады о том, как там происходят дела", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250206/roskosmos-1997659675.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, владимир путин, роскосмос, космос - риа наука
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Роскосмос, Космос - РИА Наука
Путин регулярно получает доклады о работе Роскосмоса
Песков: Путин регулярно получает доклады о работе Роскосмоса