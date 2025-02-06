https://ria.ru/20250206/ritual-1997849628.html
Экс-главу нижегородского ритуального агентства осудили за "мертвые души"
Экс-главу нижегородского ритуального агентства осудили за "мертвые души" - РИА Новости, 06.02.2025
Экс-главу нижегородского ритуального агентства осудили за "мертвые души"
Бывший директор нижегородской компании по оказанию ритуальных услуг, принимавшая к себе на работу так называемые "мертвые души" и получавшая за них зарплаты и... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T22:42:00+03:00
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 фев – РИА Новости. Бывший директор нижегородской компании по оказанию ритуальных услуг, принимавшая к себе на работу так называемые "мертвые души" и получавшая за них зарплаты и премии, признана виновной в мошенничестве, а также превышении должностных полномочий и взяточничестве, сообщает региональное следственное управление СК РФ. По версии следствия, в период с 2016 года по 2022 год руководитель муниципального казенного учреждения "Ритуал" фиктивно трудоустроила несколько человек, которым на основании направляемых в бухгалтерию ложных сведений начислялись зарплата и премии. Их женщина забирала себе. Также женщина требовала от подчиненных передавать ей часть получаемых ими премий. Сумма похищенного составила более 3,2 миллиона рублей. Кроме того, сообщает СУСК, в период с 2021 года по 2022 год женщина получила от индивидуального предпринимателя в качестве взятки 260 тысяч рублей за заключение договора на выполнение работ по разработке проекта обоснования санитарно-защитной зоны и беспрепятственную приемку выполненных работ. Противоправные действия директора МКУ "Ритуал" были выявлены и пресечены следователями СК России во взаимодействии с оперативными сотрудниками УФСБ России и ГУМВД России по региону. Женщина признана виновной в мошенничестве (статья 159 УК РФ), получении взятки (статья 290 УК РФ) и превышении должностных полномочий (статья 286 УК РФ). "Приговором суда женщине назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет, с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления на срок 3 года, со штрафом 700 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Экс-главу нижегородского ритуального агентства осудили за "мертвые души"
Экс-глава "Ритуала" в Дзержинске получила пять лет условно за мертвые души
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 фев – РИА Новости.
Бывший директор нижегородской компании по оказанию ритуальных услуг, принимавшая к себе на работу так называемые "мертвые души" и получавшая за них зарплаты и премии, признана виновной в мошенничестве, а также превышении должностных полномочий и взяточничестве, сообщает региональное следственное управление
СК РФ.
По версии следствия, в период с 2016 года по 2022 год руководитель муниципального казенного учреждения "Ритуал" фиктивно трудоустроила несколько человек, которым на основании направляемых в бухгалтерию ложных сведений начислялись зарплата и премии. Их женщина забирала себе. Также женщина требовала от подчиненных передавать ей часть получаемых ими премий. Сумма похищенного составила более 3,2 миллиона рублей.
Кроме того, сообщает СУСК, в период с 2021 года по 2022 год женщина получила от индивидуального предпринимателя в качестве взятки 260 тысяч рублей за заключение договора на выполнение работ по разработке проекта обоснования санитарно-защитной зоны и беспрепятственную приемку выполненных работ.
Противоправные действия директора МКУ "Ритуал" были выявлены и пресечены следователями СК России
во взаимодействии с оперативными сотрудниками УФСБ России и ГУМВД России по региону.
Женщина признана виновной в мошенничестве (статья 159 УК РФ), получении взятки (статья 290 УК РФ) и превышении должностных полномочий (статья 286 УК РФ).
"Приговором суда женщине назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет, с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления на срок 3 года, со штрафом 700 тысяч рублей", - говорится в сообщении.