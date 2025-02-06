https://ria.ru/20250206/rheinmetall-1997788142.html
Rheinmetall передал в бундесвер первый образ бронемашины Boxer
Rheinmetall передал в бундесвер первый образ бронемашины Boxer - РИА Новости, 06.02.2025
Rheinmetall передал в бундесвер первый образ бронемашины Boxer
Германский оборонный концерн Rheinmetall передал в бунденсвер первый образ бронемашины Boxer с встроенной в башню артиллерийской системой Skyranger 30,... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T17:20:00+03:00
2025-02-06T17:20:00+03:00
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БЕРЛИН, 6 фев - РИА Новости. Германский оборонный концерн Rheinmetall передал в бунденсвер первый образ бронемашины Boxer с встроенной в башню артиллерийской системой Skyranger 30, самоходные зенитные установки (ЗСУ) планируется использовать для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, сообщается в пресс-релизе на сайте компании. По данным Rheinmetall, первый Boxer Skyranger 30 был поставлен еще в конце января, далее опытный образец должен пройти процесс допуска. После проверок и испытаний на предмет соответствия стандартам бундесвера ожидаются серийные поставки 18 единиц ЗСУ в 2027-го или начале 2028 года. Boxer Skyranger 30 представляет из себя зенитный артиллерийский комплекс Skyranger 30 с револьверной пушкой калибра 30 миллиметров на шасси БМП Boxer. Первые бронемашины будут вооружены ракетами Stinger, позже ЗСУ будут переоборудованы новыми снарядами для борьбы с атаками БПЛА. Разработка ЗСУ проводилась в рамках инициативы о создании европейской системы противовоздушной обороны "Небесный щит" (European Sky Shield).
https://ria.ru/20241114/rheinmetall-1983651433.html
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технологии, в мире, германия
Технологии, В мире, Германия
Rheinmetall передал в бундесвер первый образ бронемашины Boxer
Rheinmetall передал немецкой армии ЗСУ Boxer Skyranger 30 для борьбы с БПЛА
БЕРЛИН, 6 фев - РИА Новости. Германский оборонный концерн Rheinmetall передал в бунденсвер первый образ бронемашины Boxer с встроенной в башню артиллерийской системой Skyranger 30, самоходные зенитные установки (ЗСУ) планируется использовать для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, сообщается в пресс-релизе на сайте компании.
По данным Rheinmetall, первый Boxer Skyranger 30 был поставлен еще в конце января, далее опытный образец должен пройти процесс допуска. После проверок и испытаний на предмет соответствия стандартам бундесвера ожидаются серийные поставки 18 единиц ЗСУ в 2027-го или начале 2028 года.
Boxer Skyranger 30 представляет из себя зенитный артиллерийский комплекс Skyranger 30 с револьверной пушкой калибра 30 миллиметров на шасси БМП Boxer. Первые бронемашины будут вооружены ракетами Stinger, позже ЗСУ будут переоборудованы новыми снарядами для борьбы с атаками БПЛА.
Разработка ЗСУ проводилась в рамках инициативы о создании европейской системы противовоздушной обороны "Небесный щит" (European Sky Shield).