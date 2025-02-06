https://ria.ru/20250206/rets-1997709269.html
РЭЦ приглашает на многоотраслевую деловую миссию в Египет
РЭЦ приглашает на многоотраслевую деловую миссию в Египет - РИА Новости, 06.02.2025
РЭЦ приглашает на многоотраслевую деловую миссию в Египет
Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) объявил о проведении многоотраслевой деловой миссии в Каире, которая состоится 28 и 29 мая, сообщает центр. РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T12:47:00+03:00
2025-02-06T12:47:00+03:00
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экономика
каир (город)
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) объявил о проведении многоотраслевой деловой миссии в Каире, которая состоится 28 и 29 мая, сообщает центр."Участие в мероприятии открыто для компаний из различных секторов. Для регистрации необходимо подать заявку до 29 марта на цифровой платформе "Мой экспорт", - говорится в сообщении.Там добавляется, что РЭЦ активно поддержит участников египетской бизнес-миссии, обеспечивая подбор заинтересованных партнеров и финансируя расходы на аренду и организацию площадки для переговоров.Бизнес-миссия представляет возможность для российских компаний продемонстрировать свои товары и услуги, а также лучше понять потребности и предпочтения одного из ключевых рынков MENA.Центр напомнил, что последняя бизнес-миссия под брендом Made in Russia, организованная РЭЦ, прошла в Каире в начале декабря прошлого года. В ходе мероприятия российские предприниматели продемонстрировали свою продукцию в таких сферах, как строительство, жилищно-коммунальное хозяйство и технологии "умного города". Потенциал переговоров на этой бизнес-миссии составил более одного миллиарда рублей. Участники смогли узнать о запросах местных партнеров, обсудить детали организации поставок и установить первые договоренности. Некоторые компании заключили меморандумы о сотрудничестве.Для тех, кто заинтересован в участии и в других бизнес-миссиях РЭЦ, на государственной цифровой платформе "Мой экспорт" в разделе "Мероприятия" представлена информация о предстоящих событиях на текущий год.
https://ria.ru/20250203/eksar-1997015477.html
https://ria.ru/20250130/veb-1996371032.html
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экономика, каир (город), россия, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)
Экономика, Каир (город), Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ)
РЭЦ приглашает на многоотраслевую деловую миссию в Египет
РЭЦ объявил о проведении многоотраслевой деловой миссии в Каире 28 и 29 мая
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) объявил о проведении многоотраслевой деловой миссии в Каире, которая состоится 28 и 29 мая, сообщает центр.
"Участие в мероприятии открыто для компаний из различных секторов. Для регистрации необходимо подать заявку до 29 марта на цифровой платформе "Мой экспорт", - говорится в сообщении.
Там добавляется, что РЭЦ активно поддержит участников египетской бизнес-миссии, обеспечивая подбор заинтересованных партнеров и финансируя расходы на аренду и организацию площадки для переговоров.
Бизнес-миссия представляет возможность для российских компаний продемонстрировать свои товары и услуги, а также лучше понять потребности и предпочтения одного из ключевых рынков MENA.
Центр напомнил, что последняя бизнес-миссия под брендом Made in Russia, организованная РЭЦ, прошла в Каире в начале декабря прошлого года. В ходе мероприятия российские предприниматели продемонстрировали свою продукцию в таких сферах, как строительство, жилищно-коммунальное хозяйство и технологии "умного города". Потенциал переговоров на этой бизнес-миссии составил более одного миллиарда рублей. Участники смогли узнать о запросах местных партнеров, обсудить детали организации поставок и установить первые договоренности. Некоторые компании заключили меморандумы о сотрудничестве.
Для тех, кто заинтересован в участии и в других бизнес-миссиях РЭЦ, на государственной цифровой платформе "Мой экспорт" в разделе "Мероприятия" представлена информация о предстоящих событиях на текущий год.