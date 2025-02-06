https://ria.ru/20250206/rebenok-1997725015.html

Омбудсмен рассказала о состоянии ребенка, найденного на дороге

Омбудсмен рассказала о состоянии ребенка, найденного на дороге - РИА Новости, 06.02.2025

Омбудсмен рассказала о состоянии ребенка, найденного на дороге

Малышка, выползшая на проезжую часть в Подмосковье, несмотря на переохлаждение, чувствует себя хорошо, за ней наблюдают врачи, сообщила РИА Новости в четверг... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T13:42:00+03:00

2025-02-06T13:42:00+03:00

2025-02-06T14:02:00+03:00

московская область (подмосковье)

происшествия

ксения мишонова

следственный комитет россии (ск рф)

ольга врадий

россия

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Малышка, выползшая на проезжую часть в Подмосковье, несмотря на переохлаждение, чувствует себя хорошо, за ней наблюдают врачи, сообщила РИА Новости в четверг уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.Как сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий, подмосковные следователи возбудили уголовное дело об оставлении в опасности и жестоком обращении с детьми после того, как в соцсетях появилось видео с ребенком, ползающим по обочине."Это, конечно, большое счастье, что девочка осталась жива. Не иначе как ангел-хранитель вел ее к этой трассе и не позволил попасть под машину. Несмотря на переохлаждение, чувствует себя хорошо, но пока побудет под наблюдением врачей. Надеюсь, что все у нее будет хорошо", - сказала Мишонова.Как рассказала омбудсмен, семья девочки - многодетная, в поле зрения системы профилактики не попадала.Несколько недель назад к ним в Подмосковье переехала бабушка, проходила необходимое ей лечение под наблюдением мамы девочки. Накануне ночью бабушка по каким-то причинам взяла малышку и убежала из дома, добавила Мишонова.

https://ria.ru/20250114/kontrol-1993639452.html

московская область (подмосковье)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Младенец выполз на дорогу в Подмосковье. Кадры с видеорегистратора Младенец выполз на дорогу в Подмосковье. Кадры с видеорегистратора. 2025-02-06T13:42 true PT0M07S

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московская область (подмосковье), происшествия, ксения мишонова, следственный комитет россии (ск рф), ольга врадий, россия