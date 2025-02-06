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Омбудсмен рассказала о состоянии ребенка, найденного на дороге - РИА Новости, 06.02.2025
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13:42 06.02.2025 (обновлено: 14:02 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/rebenok-1997725015.html
Омбудсмен рассказала о состоянии ребенка, найденного на дороге
Омбудсмен рассказала о состоянии ребенка, найденного на дороге - РИА Новости, 06.02.2025
Омбудсмен рассказала о состоянии ребенка, найденного на дороге
Малышка, выползшая на проезжую часть в Подмосковье, несмотря на переохлаждение, чувствует себя хорошо, за ней наблюдают врачи, сообщила РИА Новости в четверг... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T13:42:00+03:00
2025-02-06T14:02:00+03:00
московская область (подмосковье)
происшествия
ксения мишонова
следственный комитет россии (ск рф)
ольга врадий
россия
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Малышка, выползшая на проезжую часть в Подмосковье, несмотря на переохлаждение, чувствует себя хорошо, за ней наблюдают врачи, сообщила РИА Новости в четверг уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.Как сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий, подмосковные следователи возбудили уголовное дело об оставлении в опасности и жестоком обращении с детьми после того, как в соцсетях появилось видео с ребенком, ползающим по обочине."Это, конечно, большое счастье, что девочка осталась жива. Не иначе как ангел-хранитель вел ее к этой трассе и не позволил попасть под машину. Несмотря на переохлаждение, чувствует себя хорошо, но пока побудет под наблюдением врачей. Надеюсь, что все у нее будет хорошо", - сказала Мишонова.Как рассказала омбудсмен, семья девочки - многодетная, в поле зрения системы профилактики не попадала.Несколько недель назад к ним в Подмосковье переехала бабушка, проходила необходимое ей лечение под наблюдением мамы девочки. Накануне ночью бабушка по каким-то причинам взяла малышку и убежала из дома, добавила Мишонова.
https://ria.ru/20250114/kontrol-1993639452.html
московская область (подмосковье)
россия
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Младенец выполз на дорогу в Подмосковье. Кадры с видеорегистратора
Младенец выполз на дорогу в Подмосковье. Кадры с видеорегистратора.
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московская область (подмосковье), происшествия, ксения мишонова, следственный комитет россии (ск рф), ольга врадий, россия
Московская область (Подмосковье), Происшествия, Ксения Мишонова, Следственный комитет России (СК РФ), Ольга Врадий, Россия
Омбудсмен рассказала о состоянии ребенка, найденного на дороге

Ребенок, выползший на дорогу в Подмосковье, чувствует себя хорошо

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Малышка, выползшая на проезжую часть в Подмосковье, несмотря на переохлаждение, чувствует себя хорошо, за ней наблюдают врачи, сообщила РИА Новости в четверг уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
Как сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий, подмосковные следователи возбудили уголовное дело об оставлении в опасности и жестоком обращении с детьми после того, как в соцсетях появилось видео с ребенком, ползающим по обочине.
"Это, конечно, большое счастье, что девочка осталась жива. Не иначе как ангел-хранитель вел ее к этой трассе и не позволил попасть под машину. Несмотря на переохлаждение, чувствует себя хорошо, но пока побудет под наблюдением врачей. Надеюсь, что все у нее будет хорошо", - сказала Мишонова.
Как рассказала омбудсмен, семья девочки - многодетная, в поле зрения системы профилактики не попадала.
Несколько недель назад к ним в Подмосковье переехала бабушка, проходила необходимое ей лечение под наблюдением мамы девочки. Накануне ночью бабушка по каким-то причинам взяла малышку и убежала из дома, добавила Мишонова.
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Московская область (Подмосковье)ПроисшествияКсения МишоноваСледственный комитет России (СК РФ)Ольга ВрадийРоссия
 
 
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