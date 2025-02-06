Рейтинг@Mail.ru
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1в" стал последним в истории - РИА Новости, 06.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:24 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/raketa-1997701227.html
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1в" стал последним в истории
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1в" стал последним в истории - РИА Новости, 06.02.2025
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1в" стал последним в истории
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1в" с космодрома Плесецк стал последним в истории для этой модели, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли. РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T12:24:00+03:00
2025-02-06T12:24:00+03:00
плесецк
архангельская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982618135_0:111:3040:1821_1920x0_80_0_0_9cc9b80241a08c9f973b081b48aa5da7.jpg
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1в" с космодрома Плесецк стал последним в истории для этой модели, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли."Старт 5 февраля стал для "Союза-2.1в" последним", — сказал собеседник агентства.По его словам, больше пусков этого носителя не планируется.По данным Минобороны, накануне Воздушно-космические силы отправили ракету "Союз-2.1в" в космос вместе со спутниками. Специалисты создали "Союз-2.1в" на базе "Союза-2.1б" среднего класса. Первый пуск состоялся 28 декабря 2013 года. За все время в космос отправили 13 таких ракет с космодрома Плесецк в Архангельской области.Сейчас в России производят аналогичную по грузоподъемности "Союзу-2.1в" ракету "Ангара-1.2". Кроме того, идет работа над конверсионной "Рокот-М" и комплексом конверсионных ракет легкого класса "Старт-1М".
https://ria.ru/20241104/raketa-1981768031.html
https://ria.ru/20250128/kosmos-1995855663.html
плесецк
архангельская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982618135_155:0:2884:2047_1920x0_80_0_0_0a2ade54640c96e47278f269b138a962.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
плесецк, архангельская область, россия
Плесецк, Архангельская область, Россия
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1в" стал последним в истории

Старт ракеты-носителя "Союз-2.1в" с Плесецка 5 февраля стал последним в истории

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗапуск ракеты-носителя
Запуск ракеты-носителя - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Запуск ракеты-носителя. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1в" с космодрома Плесецк стал последним в истории для этой модели, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
"Старт 5 февраля стал для "Союза-2.1в" последним", — сказал собеседник агентства.
Ракета-носитель Союз-2.1б - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
Ракета-носитель "Союз" выведет на орбиту два иранских спутника
4 ноября 2024, 09:45
По его словам, больше пусков этого носителя не планируется.
По данным Минобороны, накануне Воздушно-космические силы отправили ракету "Союз-2.1в" в космос вместе со спутниками.
Специалисты создали "Союз-2.1в" на базе "Союза-2.1б" среднего класса. Первый пуск состоялся 28 декабря 2013 года. За все время в космос отправили 13 таких ракет с космодрома Плесецк в Архангельской области.
Сейчас в России производят аналогичную по грузоподъемности "Союзу-2.1в" ракету "Ангара-1.2". Кроме того, идет работа над конверсионной "Рокот-М" и комплексом конверсионных ракет легкого класса "Старт-1М".
Вид с МКС - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
Многоразовую первую ступень ракеты "Амур-СПГ" испытают в 2025-2028 годах
28 января, 11:28
 
ПлесецкАрхангельская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала