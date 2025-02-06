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Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1в" стал последним в истории
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1в" стал последним в истории - РИА Новости, 06.02.2025
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1в" стал последним в истории
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1в" с космодрома Плесецк стал последним в истории для этой модели, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли. РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T12:24:00+03:00
2025-02-06T12:24:00+03:00
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1в" с космодрома Плесецк стал последним в истории для этой модели, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли."Старт 5 февраля стал для "Союза-2.1в" последним", — сказал собеседник агентства.По его словам, больше пусков этого носителя не планируется.По данным Минобороны, накануне Воздушно-космические силы отправили ракету "Союз-2.1в" в космос вместе со спутниками. Специалисты создали "Союз-2.1в" на базе "Союза-2.1б" среднего класса. Первый пуск состоялся 28 декабря 2013 года. За все время в космос отправили 13 таких ракет с космодрома Плесецк в Архангельской области.Сейчас в России производят аналогичную по грузоподъемности "Союзу-2.1в" ракету "Ангара-1.2". Кроме того, идет работа над конверсионной "Рокот-М" и комплексом конверсионных ракет легкого класса "Старт-1М".
https://ria.ru/20241104/raketa-1981768031.html
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плесецк, архангельская область, россия
Плесецк, Архангельская область, Россия
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1в" стал последним в истории
Старт ракеты-носителя "Союз-2.1в" с Плесецка 5 февраля стал последним в истории