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В Белгородской области сбили беспилотник ВСУ
В Белгородской области сбили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 06.02.2025
В Белгородской области сбили беспилотник ВСУ
Дежурные средства ПВО около 14.10 мск уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T16:06:00+03:00
2025-02-06T16:06:00+03:00
2025-02-06T16:07:00+03:00
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Дежурные средства ПВО около 14.10 мск уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны РФ. "Шестого февраля текущего года около 14.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении. Ранее в четверг министерство сообщало об уничтожении около 13.10 мск двух украинских беспилотников над регионом.
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Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области сбили беспилотник ВСУ
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