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В Белгородской области сбили два беспилотника ВСУ
В Белгородской области сбили два беспилотника ВСУ - РИА Новости, 06.02.2025
В Белгородской области сбили два беспилотника ВСУ
Дежурные средства ПВО около 13.10 мск уничтожили два украинских беспилотника над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T14:16:00+03:00
2025-02-06T14:16:00+03:00
2025-02-06T14:18:00+03:00
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Дежурные средства ПВО около 13.10 мск уничтожили два украинских беспилотника над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны РФ. "Шестого февраля текущего года около 13.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении. Ранее в четверг министерство сообщало об уничтожении за минувшую ночь 13 украинских беспилотников над Азовским морем, восьми - над Ростовской областью, шести - над Краснодарским краем и одного - над Астраханской областью.
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белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области сбили два беспилотника ВСУ
Минобороны: ПВО сбила два украинских БПЛА над Белгородской областью