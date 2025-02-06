https://ria.ru/20250206/pvo-1997644967.html

Силы ПВО за ночь уничтожили 28 украинских БПЛА

Силы ПВО за ночь уничтожили 28 украинских БПЛА - РИА Новости, 06.02.2025

Силы ПВО за ночь уничтожили 28 украинских БПЛА

Российские военные за минувшую ночь сбили 28 дронов ВСУ над Азовским морем и тремя регионами, сообщило Минобороны. РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T07:07:00+03:00

2025-02-06T07:07:00+03:00

2025-02-06T08:21:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

азовское море

ростовская область

краснодарский край

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0a/1837782655_0:0:3088:1738_1920x0_80_0_0_82acb2d1165550ca2a6fdaf72e48419c.jpg

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Российские военные за минувшую ночь сбили 28 дронов ВСУ над Азовским морем и тремя регионами, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено 28 украинских беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сводке.Из них ВС России ликвидировали:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20250203/bespilotnik-1996970170.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

азовское море

ростовская область

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность, азовское море, ростовская область, краснодарский край, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины