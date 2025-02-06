https://ria.ru/20250206/pvo-1997644967.html
Силы ПВО за ночь уничтожили 28 украинских БПЛА
Силы ПВО за ночь уничтожили 28 украинских БПЛА - РИА Новости, 06.02.2025
Силы ПВО за ночь уничтожили 28 украинских БПЛА
Российские военные за минувшую ночь сбили 28 дронов ВСУ над Азовским морем и тремя регионами, сообщило Минобороны. РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T07:07:00+03:00
2025-02-06T07:07:00+03:00
2025-02-06T08:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
азовское море
ростовская область
краснодарский край
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Российские военные за минувшую ночь сбили 28 дронов ВСУ над Азовским морем и тремя регионами, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено 28 украинских беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сводке.Из них ВС России ликвидировали:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20250203/bespilotnik-1996970170.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, безопасность, азовское море, ростовская область, краснодарский край, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Азовское море, Ростовская область, Краснодарский край, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Силы ПВО за ночь уничтожили 28 украинских БПЛА
Минобороны: ПВО за ночь сбила 28 дронов ВСУ над Азовским морем и тремя регионами