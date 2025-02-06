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Силы ПВО за ночь уничтожили 28 украинских БПЛА - РИА Новости, 06.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:07 06.02.2025 (обновлено: 08:21 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/pvo-1997644967.html
Силы ПВО за ночь уничтожили 28 украинских БПЛА
Силы ПВО за ночь уничтожили 28 украинских БПЛА - РИА Новости, 06.02.2025
Силы ПВО за ночь уничтожили 28 украинских БПЛА
Российские военные за минувшую ночь сбили 28 дронов ВСУ над Азовским морем и тремя регионами, сообщило Минобороны. РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T07:07:00+03:00
2025-02-06T08:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
азовское море
ростовская область
краснодарский край
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Российские военные за минувшую ночь сбили 28 дронов ВСУ над Азовским морем и тремя регионами, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено 28 украинских беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сводке.Из них ВС России ликвидировали:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20250203/bespilotnik-1996970170.html
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россия, безопасность, азовское море, ростовская область, краснодарский край, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Азовское море, Ростовская область, Краснодарский край, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Силы ПВО за ночь уничтожили 28 украинских БПЛА

Минобороны: ПВО за ночь сбила 28 дронов ВСУ над Азовским морем и тремя регионами

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в пункте управления ЗРК
Военнослужащие в пункте управления ЗРК - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
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Военнослужащие в пункте управления ЗРК. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Российские военные за минувшую ночь сбили 28 дронов ВСУ над Азовским морем и тремя регионами, сообщило Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено 28 украинских беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сводке.
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Над Каспийским морем сбили украинский беспилотник
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Из них ВС России ликвидировали:
  • 13 дронов — над Азовским морем;
  • восемь — над Ростовской областью;
  • шесть БПЛА — в Краснодарском крае;
  • один — в Астраханской области.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьАзовское мореРостовская областьКраснодарский крайМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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