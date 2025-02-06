https://ria.ru/20250206/pvo-1997640449.html

Российская ПВО уничтожила беспилотник "Shark" ВСУ

Российская ПВО уничтожила беспилотник "Shark" ВСУ - РИА Новости, 06.02.2025

Российская ПВО уничтожила беспилотник "Shark" ВСУ

ПВО группировки войск "Центр" ВС России уничтожила разведывательный беспилотник "Shark" ВСУ в небе над ДНР, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T05:25:00+03:00

2025-02-06T05:25:00+03:00

2025-02-06T05:25:00+03:00

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ЛУГАНСК, 6 фев - РИА Новости. ПВО группировки войск "Центр" ВС России уничтожила разведывательный беспилотник "Shark" ВСУ в небе над ДНР, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Расчет зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Стрела-10" группировки войск "Центр" уничтожил БПЛА "Shark" ВСУ, обеспечив прикрытие наступательных действий подразделений на красноармейском направлении", - сообщили в министерстве. Отмечается, что из-за высокой интенсивности применения противником БПЛА-разведчиков зенитчики постоянно меняют огневые позиции, не задерживаясь на одном месте и не позволяя противнику обнаружить боевые машины. "Обстановка нормальная, позитивная, БПЛА летают каждый день, выкатываемся, выбираем позицию так, чтобы обзор был круговой, маскируем позицию и наблюдаем, первый увидевший докладывает - и приступаем к работе", - рассказал командир зенитно-ракетной батареи Олег Колотовкин.

https://ria.ru/20250204/germanija-1997264473.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность