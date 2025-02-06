Российская ПВО уничтожила беспилотник "Shark" ВСУ
Минобороны: ПВО уничтожила беспилотник "Shark" ВСУ в небе над ДНР
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкКомандный пункт во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами в Московской области
Командный пункт во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами в Московской области. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 6 фев - РИА Новости. ПВО группировки войск "Центр" ВС России уничтожила разведывательный беспилотник "Shark" ВСУ в небе над ДНР, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Расчет зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Стрела-10" группировки войск "Центр" уничтожил БПЛА "Shark" ВСУ, обеспечив прикрытие наступательных действий подразделений на красноармейском направлении", - сообщили в министерстве.
Отмечается, что из-за высокой интенсивности применения противником БПЛА-разведчиков зенитчики постоянно меняют огневые позиции, не задерживаясь на одном месте и не позволяя противнику обнаружить боевые машины.
"Обстановка нормальная, позитивная, БПЛА летают каждый день, выкатываемся, выбираем позицию так, чтобы обзор был круговой, маскируем позицию и наблюдаем, первый увидевший докладывает - и приступаем к работе", - рассказал командир зенитно-ракетной батареи Олег Колотовкин.
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