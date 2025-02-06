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Путин рассказал о жалобах родителей на дефицит учителей математики - РИА Новости, 06.02.2025
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19:37 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/putin-1997828859.html
Путин рассказал о жалобах родителей на дефицит учителей математики
Путин рассказал о жалобах родителей на дефицит учителей математики - РИА Новости, 06.02.2025
Путин рассказал о жалобах родителей на дефицит учителей математики
Президент РФ Владимир Путин сообщил о результатах опросов Федеральной службы охраны России, согласно которым родители российских школьников отмечают дефицит... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T19:37:00+03:00
2025-02-06T19:37:00+03:00
россия
владимир путин
образование - общество
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил о результатах опросов Федеральной службы охраны России, согласно которым родители российских школьников отмечают дефицит учителей математики и физики. "Михаил Михаилович (Кузнецов, руководитель исполкома "Народного фронта" - ред.), сейчас сказал о исследованиях, которые были проведены Народным фронтом, хочу подтвердить это исследованиями ФСО. Вот ФСО в 2024 году проводило опрос родителей... По мнению родителей, чаще всего не хватает учителей математики и, если в 2018 году число респондентов ответило на этот вопрос таким образом, как о нехватке преподавателей математики, их было 4,9%, то в 2024 году, их было уже 33,2%", - сказал Путин. Президент добавил, что в том же 2018 году 16,5% родителей ответили, что также не хватает преподавателей физики, а 2024 году таких респондентов было уже 24,1%. "Мне кажется, что это убедительно показывает те проблемные вопросы, которые нам всем вместе, и прежде всего, конечно, ведомствам, нужно решать", - подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20250206/putin-1997827462.html
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россия, владимир путин, образование - общество
Россия, Владимир Путин, Образование - Общество
Путин рассказал о жалобах родителей на дефицит учителей математики

Путин заявил, что по опросам, родители отмечают дефицит учителей математики

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета при президенте по науке и образованию
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета при президенте по науке и образованию - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета при президенте по науке и образованию
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил о результатах опросов Федеральной службы охраны России, согласно которым родители российских школьников отмечают дефицит учителей математики и физики.
"Михаил Михаилович (Кузнецов, руководитель исполкома "Народного фронта" - ред.), сейчас сказал о исследованиях, которые были проведены Народным фронтом, хочу подтвердить это исследованиями ФСО. Вот ФСО в 2024 году проводило опрос родителей... По мнению родителей, чаще всего не хватает учителей математики и, если в 2018 году число респондентов ответило на этот вопрос таким образом, как о нехватке преподавателей математики, их было 4,9%, то в 2024 году, их было уже 33,2%", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета при президенте по науке и образованию - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
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Президент добавил, что в том же 2018 году 16,5% родителей ответили, что также не хватает преподавателей физики, а 2024 году таких респондентов было уже 24,1%.
"Мне кажется, что это убедительно показывает те проблемные вопросы, которые нам всем вместе, и прежде всего, конечно, ведомствам, нужно решать", - подчеркнул Путин.
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