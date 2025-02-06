Путин рассказал о жалобах родителей на дефицит учителей математики
Путин заявил, что по опросам, родители отмечают дефицит учителей математики
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета при президенте по науке и образованию
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета при президенте по науке и образованию
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил о результатах опросов Федеральной службы охраны России, согласно которым родители российских школьников отмечают дефицит учителей математики и физики.
"Михаил Михаилович (Кузнецов, руководитель исполкома "Народного фронта" - ред.), сейчас сказал о исследованиях, которые были проведены Народным фронтом, хочу подтвердить это исследованиями ФСО. Вот ФСО в 2024 году проводило опрос родителей... По мнению родителей, чаще всего не хватает учителей математики и, если в 2018 году число респондентов ответило на этот вопрос таким образом, как о нехватке преподавателей математики, их было 4,9%, то в 2024 году, их было уже 33,2%", - сказал Путин.
Президент добавил, что в том же 2018 году 16,5% родителей ответили, что также не хватает преподавателей физики, а 2024 году таких респондентов было уже 24,1%.
"Мне кажется, что это убедительно показывает те проблемные вопросы, которые нам всем вместе, и прежде всего, конечно, ведомствам, нужно решать", - подчеркнул Путин.