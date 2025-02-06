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Путин призвал повысить требования к будущим учителям математики - РИА Новости, 06.02.2025
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19:29 06.02.2025 (обновлено: 19:33 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/putin-1997827462.html
Путин призвал повысить требования к будущим учителям математики
Путин призвал повысить требования к будущим учителям математики - РИА Новости, 06.02.2025
Путин призвал повысить требования к будущим учителям математики
Важно повышать требования к поступающим в педагогические вузы России по направлениям математики и естественных дисциплин, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T19:29:00+03:00
2025-02-06T19:33:00+03:00
россия
владимир путин
образование - общество
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Важно повышать требования к поступающим в педагогические вузы России по направлениям математики и естественных дисциплин, заявил президент России Владимир Путин."Основа для технологического лидерства страны формируется, конечно, прежде всего, учителем. А это значит, что нужно серьезно повышать требования к поступающим в педагогические вузы по таким направлениям как математика, физика, биология, химия", - сказал Путин на заседании Совета по науке и образованию в четверг.Президент добавил, что важно также в целом добиваться высокого уровня педагогической и предметной подготовки будущих учителей.
https://ria.ru/20250206/putin-1997826129.html
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россия, владимир путин, образование - общество
Россия, Владимир Путин, Образование - Общество
Путин призвал повысить требования к будущим учителям математики

Путин призвал повысить требования к поступающим на учителей естественных наук

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета при президенте по науке и образованию
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета при президенте по науке и образованию - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета при президенте по науке и образованию
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Важно повышать требования к поступающим в педагогические вузы России по направлениям математики и естественных дисциплин, заявил президент России Владимир Путин.
"Основа для технологического лидерства страны формируется, конечно, прежде всего, учителем. А это значит, что нужно серьезно повышать требования к поступающим в педагогические вузы по таким направлениям как математика, физика, биология, химия", - сказал Путин на заседании Совета по науке и образованию в четверг.
Президент добавил, что важно также в целом добиваться высокого уровня педагогической и предметной подготовки будущих учителей.
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета при президенте по науке и образованию - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
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