https://ria.ru/20250206/putin-1997826835.html

Путин призвал вузы исключить непрофильные направления на платной основе

Путин призвал вузы исключить непрофильные направления на платной основе - РИА Новости, 06.02.2025

Путин призвал вузы исключить непрофильные направления на платной основе

Президент России Владимир Путин заявил, что вузы должны исключить непрофильные направления подготовки на платной основе. РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T19:25:00+03:00

2025-02-06T19:25:00+03:00

2025-02-06T20:12:00+03:00

образование - общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что вузы должны исключить непрофильные направления подготовки на платной основе."Прошу правительство принять исчерпывающий пакет решений, направленных на повышение качества платного приема в вузах. Уже в 2026 году провести его по новым правилам, они должны исключить чрезмерный набор по специальностям, на которые отсутствует спрос со стороны экономики и рынка труда. Об этом мы уже неоднократно говорили, и тем более не допустить обучения по таким профессиям в непрофильных вузах и их филиалах. Ну, сейчас не буду вдаваться, это иногда просто, ну, некрасиво выглядит, если честно сказать. И очень низкий уровень качества подготовки специалистов, которые в конечном итоге и не нужны никому", - сказал глава государства на заседании Совета по науке и образованию в четверг.

https://ria.ru/20250206/putin-1997826022.html

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образование - общество, владимир путин, россия