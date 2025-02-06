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Путин призвал вузы исключить непрофильные направления на платной основе - РИА Новости, 06.02.2025
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19:25 06.02.2025 (обновлено: 20:12 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/putin-1997826835.html
Путин призвал вузы исключить непрофильные направления на платной основе
Путин призвал вузы исключить непрофильные направления на платной основе - РИА Новости, 06.02.2025
Путин призвал вузы исключить непрофильные направления на платной основе
Президент России Владимир Путин заявил, что вузы должны исключить непрофильные направления подготовки на платной основе. РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T19:25:00+03:00
2025-02-06T20:12:00+03:00
образование - общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что вузы должны исключить непрофильные направления подготовки на платной основе."Прошу правительство принять исчерпывающий пакет решений, направленных на повышение качества платного приема в вузах. Уже в 2026 году провести его по новым правилам, они должны исключить чрезмерный набор по специальностям, на которые отсутствует спрос со стороны экономики и рынка труда. Об этом мы уже неоднократно говорили, и тем более не допустить обучения по таким профессиям в непрофильных вузах и их филиалах. Ну, сейчас не буду вдаваться, это иногда просто, ну, некрасиво выглядит, если честно сказать. И очень низкий уровень качества подготовки специалистов, которые в конечном итоге и не нужны никому", - сказал глава государства на заседании Совета по науке и образованию в четверг.
https://ria.ru/20250206/putin-1997826022.html
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образование - общество, владимир путин, россия
Образование - Общество, Владимир Путин, Россия
Путин призвал вузы исключить непрофильные направления на платной основе

Путин призвал исключить невостребованные специальности из непрофильных вузов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета при президенте по науке и образованию
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета при президенте по науке и образованию - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета при президенте по науке и образованию
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что вузы должны исключить непрофильные направления подготовки на платной основе.
"Прошу правительство принять исчерпывающий пакет решений, направленных на повышение качества платного приема в вузах. Уже в 2026 году провести его по новым правилам, они должны исключить чрезмерный набор по специальностям, на которые отсутствует спрос со стороны экономики и рынка труда. Об этом мы уже неоднократно говорили, и тем более не допустить обучения по таким профессиям в непрофильных вузах и их филиалах. Ну, сейчас не буду вдаваться, это иногда просто, ну, некрасиво выглядит, если честно сказать. И очень низкий уровень качества подготовки специалистов, которые в конечном итоге и не нужны никому", - сказал глава государства на заседании Совета по науке и образованию в четверг.
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета при президенте по науке и образованию - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
Путин поручил обновить схему приема на платное обучение в вузах
Вчера, 19:21
 
Образование - ОбществоВладимир ПутинРоссия
 
 
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