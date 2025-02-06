https://ria.ru/20250206/putin-1997826835.html
Путин призвал вузы исключить непрофильные направления на платной основе
Путин призвал вузы исключить непрофильные направления на платной основе - РИА Новости, 06.02.2025
Путин призвал вузы исключить непрофильные направления на платной основе
Президент России Владимир Путин заявил, что вузы должны исключить непрофильные направления подготовки на платной основе. РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T19:25:00+03:00
2025-02-06T19:25:00+03:00
2025-02-06T20:12:00+03:00
образование - общество
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/06/1997805220_0:192:3072:1920_1920x0_80_0_0_1fa3fa477f4597c661f57d86169bb5d4.jpg
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что вузы должны исключить непрофильные направления подготовки на платной основе."Прошу правительство принять исчерпывающий пакет решений, направленных на повышение качества платного приема в вузах. Уже в 2026 году провести его по новым правилам, они должны исключить чрезмерный набор по специальностям, на которые отсутствует спрос со стороны экономики и рынка труда. Об этом мы уже неоднократно говорили, и тем более не допустить обучения по таким профессиям в непрофильных вузах и их филиалах. Ну, сейчас не буду вдаваться, это иногда просто, ну, некрасиво выглядит, если честно сказать. И очень низкий уровень качества подготовки специалистов, которые в конечном итоге и не нужны никому", - сказал глава государства на заседании Совета по науке и образованию в четверг.
https://ria.ru/20250206/putin-1997826022.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/06/1997805220_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_bd86aa0ccbe9c26f684bd657b4da85e3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
образование - общество, владимир путин, россия
Образование - Общество, Владимир Путин, Россия
Путин призвал вузы исключить непрофильные направления на платной основе
Путин призвал исключить невостребованные специальности из непрофильных вузов
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что вузы должны исключить непрофильные направления подготовки на платной основе.
"Прошу правительство принять исчерпывающий пакет решений, направленных на повышение качества платного приема в вузах. Уже в 2026 году провести его по новым правилам, они должны исключить чрезмерный набор по специальностям, на которые отсутствует спрос со стороны экономики и рынка труда. Об этом мы уже неоднократно говорили, и тем более не допустить обучения по таким профессиям в непрофильных вузах и их филиалах. Ну, сейчас не буду вдаваться, это иногда просто, ну, некрасиво выглядит, если честно сказать. И очень низкий уровень качества подготовки специалистов, которые в конечном итоге и не нужны никому", - сказал глава государства на заседании Совета по науке и образованию в четверг.