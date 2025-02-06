https://ria.ru/20250206/putin-1997825932.html
Путин поручил правительству обновить прогноз потребности кадров
Путин поручил правительству обновить прогноз потребности кадров - РИА Новости, 06.02.2025
Путин поручил правительству обновить прогноз потребности кадров
Президент РФ Владимир Путин поручил кабинету министров обновить пятилетний прогноз потребности кадров, учесть при этом планы по роботизации в России. РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T19:20:00+03:00
2025-02-06T19:20:00+03:00
2025-02-06T19:29:00+03:00
владимир путин
россия
общество
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабинету министров обновить пятилетний прогноз потребности кадров, учесть при этом планы по роботизации в России."Прошу правительство обновить пятилетний прогноз потребности экономики в кадрах. Я так, мазком только сказал об этом. Нужно внимательно разобраться в этом вопросе. И в обязательном порядке учесть наши планы по повышению производительности труда и роботизации", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250206/putin-1997818707.html
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владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
Путин поручил правительству обновить прогноз потребности кадров
Путин поручил кабмину учесть планы по роботизации в прогнозе потребности кадров