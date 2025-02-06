https://ria.ru/20250206/putin-1997819435.html
Путин оценил идею объявить в России Год инженера
Путин оценил идею объявить в России Год инженера - РИА Новости, 06.02.2025
Путин оценил идею объявить в России Год инженера
Президент РФ Владимир Путин назвал хорошей идею генерального директора "Ростеха" Сергея Чемезова объявить в России в ближайшее время Год инженера. РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T18:50:00+03:00
2025-02-06T18:50:00+03:00
2025-02-06T18:59:00+03:00
россия
владимир путин
общество
сергей чемезов
ростех
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал хорошей идею генерального директора "Ростеха" Сергея Чемезова объявить в России в ближайшее время Год инженера."Надо подумать, хорошая идея. В некоторых странах к уважаемым людям приставочку все время используют: не господин, а инженер... Это лишний раз подчеркивает уважение к той сфере деятельности, которой человек занимается, и подчеркивает важность самой этой сферы деятельности", - сказал Путин в рамках заседания Совета по науке и образованию.
https://ria.ru/20250206/kadry-1997801517.html
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россия, владимир путин, общество, сергей чемезов, ростех
Россия, Владимир Путин, Общество, Сергей Чемезов, Ростех
Путин оценил идею объявить в России Год инженера
Путин назвал идею объявить в России в ближайшее время Год инженера хорошей