https://ria.ru/20250206/putin-1997818707.html
Путин предсказал рост потребность экономики в кадрах к 2029 году
Путин предсказал рост потребность экономики в кадрах к 2029 году - РИА Новости, 06.02.2025
Путин предсказал рост потребность экономики в кадрах к 2029 году
Общая потребность экономики в кадрах вырастет к 2029 году и составит свыше 74 миллионов человек, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T18:46:00+03:00
2025-02-06T18:46:00+03:00
2025-02-06T18:49:00+03:00
владимир путин
россия
экономика
общество
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Общая потребность экономики в кадрах вырастет к 2029 году и составит свыше 74 миллионов человек, заявил президент России Владимир Путин."Согласно пятилетнему кадровому прогнозу к 2029 году общая потребность и экономики, и социальной сферы в кадрах составит свыше 74 миллионов человек. Это почти на миллион больше, чем в 2024 году", - сказал Путин на заседании Совета по науке и образованию в четверг.Президент отметил, что при этом основной спрос, как и сейчас, придется на специалистов со средним профессиональным образованием - более 60%.
https://ria.ru/20250206/putin-1997813432.html
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владимир путин, россия, экономика, общество
Владимир Путин, Россия, Экономика, Общество
Путин предсказал рост потребность экономики в кадрах к 2029 году
Путин: общая потребность экономики в кадрах вырастет к 2029 году