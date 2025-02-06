https://ria.ru/20250206/putin-1997818707.html

Путин предсказал рост потребность экономики в кадрах к 2029 году

Путин предсказал рост потребность экономики в кадрах к 2029 году - РИА Новости, 06.02.2025

Путин предсказал рост потребность экономики в кадрах к 2029 году

Общая потребность экономики в кадрах вырастет к 2029 году и составит свыше 74 миллионов человек, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T18:46:00+03:00

2025-02-06T18:46:00+03:00

2025-02-06T18:49:00+03:00

владимир путин

россия

экономика

общество

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Общая потребность экономики в кадрах вырастет к 2029 году и составит свыше 74 миллионов человек, заявил президент России Владимир Путин."Согласно пятилетнему кадровому прогнозу к 2029 году общая потребность и экономики, и социальной сферы в кадрах составит свыше 74 миллионов человек. Это почти на миллион больше, чем в 2024 году", - сказал Путин на заседании Совета по науке и образованию в четверг.Президент отметил, что при этом основной спрос, как и сейчас, придется на специалистов со средним профессиональным образованием - более 60%.

https://ria.ru/20250206/putin-1997813432.html

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владимир путин, россия, экономика, общество