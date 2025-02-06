https://ria.ru/20250206/putin-1997817465.html
Путин предложил идею поэтапного профессионального высшего образования
Путин предложил идею поэтапного профессионального высшего образования - РИА Новости, 06.02.2025
Путин предложил идею поэтапного профессионального высшего образования
Президент РФ Владимир Путин предложил при разработке новой модели отечественной высшей школы предусмотреть возможность поэтапного профессионального образования. РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T18:42:00+03:00
2025-02-06T18:42:00+03:00
2025-02-06T18:42:00+03:00
россия
владимир путин
образование - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/06/1997805220_0:192:3072:1920_1920x0_80_0_0_1fa3fa477f4597c661f57d86169bb5d4.jpg
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил при разработке новой модели отечественной высшей школы предусмотреть возможность поэтапного профессионального образования. Глава государства в четверг проводит заседание совета по науке и образованию в режиме видеоконференции. "Также предлагаю при разработке нормативной базы новой модели отечественной высшей школы предусмотреть возможность поэтапного профессионального образования", - сказал Путин. Президент пояснил, что тогда при завершении определенного цикла студент вправе будет пройти аттестацию и получить определенную квалификацию, при желании пойти работать, а затем продолжить обучение по программам базового или специализированного высшего образования. Также же возможности должны быть у выпускников техникумов и колледжей, которые захотят стать инженерами и получить высшее образование в будущем, уточнил Путин.
https://ria.ru/20250206/putin-1997813432.html
https://ria.ru/20250206/putin-1997800618.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/06/1997805220_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_bd86aa0ccbe9c26f684bd657b4da85e3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, образование - общество
Россия, Владимир Путин, Образование - Общество
Путин предложил идею поэтапного профессионального высшего образования
Путин предложил предусмотреть поэтапное профессиональное образование в вузах