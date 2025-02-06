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Путин предложил идею поэтапного профессионального высшего образования - РИА Новости, 06.02.2025
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18:42 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/putin-1997817465.html
Путин предложил идею поэтапного профессионального высшего образования
Путин предложил идею поэтапного профессионального высшего образования - РИА Новости, 06.02.2025
Путин предложил идею поэтапного профессионального высшего образования
Президент РФ Владимир Путин предложил при разработке новой модели отечественной высшей школы предусмотреть возможность поэтапного профессионального образования. РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T18:42:00+03:00
2025-02-06T18:42:00+03:00
россия
владимир путин
образование - общество
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил при разработке новой модели отечественной высшей школы предусмотреть возможность поэтапного профессионального образования. Глава государства в четверг проводит заседание совета по науке и образованию в режиме видеоконференции. "Также предлагаю при разработке нормативной базы новой модели отечественной высшей школы предусмотреть возможность поэтапного профессионального образования", - сказал Путин. Президент пояснил, что тогда при завершении определенного цикла студент вправе будет пройти аттестацию и получить определенную квалификацию, при желании пойти работать, а затем продолжить обучение по программам базового или специализированного высшего образования. Также же возможности должны быть у выпускников техникумов и колледжей, которые захотят стать инженерами и получить высшее образование в будущем, уточнил Путин.
https://ria.ru/20250206/putin-1997813432.html
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россия, владимир путин, образование - общество
Россия, Владимир Путин, Образование - Общество
Путин предложил идею поэтапного профессионального высшего образования

Путин предложил предусмотреть поэтапное профессиональное образование в вузах

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета при президенте по науке и образованию
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета при президенте по науке и образованию - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета при президенте по науке и образованию
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил при разработке новой модели отечественной высшей школы предусмотреть возможность поэтапного профессионального образования.
Глава государства в четверг проводит заседание совета по науке и образованию в режиме видеоконференции.
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"Также предлагаю при разработке нормативной базы новой модели отечественной высшей школы предусмотреть возможность поэтапного профессионального образования", - сказал Путин.
Президент пояснил, что тогда при завершении определенного цикла студент вправе будет пройти аттестацию и получить определенную квалификацию, при желании пойти работать, а затем продолжить обучение по программам базового или специализированного высшего образования.
Также же возможности должны быть у выпускников техникумов и колледжей, которые захотят стать инженерами и получить высшее образование в будущем, уточнил Путин.
Президент России Владимир Путин во время встречи после церемонии вручения премии президента в области науки и инноваций молодым ученым за 2024 год - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
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