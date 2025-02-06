https://ria.ru/20250206/putin-1997817465.html

Путин предложил идею поэтапного профессионального высшего образования

Путин предложил идею поэтапного профессионального высшего образования - РИА Новости, 06.02.2025

Путин предложил идею поэтапного профессионального высшего образования

Президент РФ Владимир Путин предложил при разработке новой модели отечественной высшей школы предусмотреть возможность поэтапного профессионального образования. РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T18:42:00+03:00

2025-02-06T18:42:00+03:00

2025-02-06T18:42:00+03:00

россия

владимир путин

образование - общество

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил при разработке новой модели отечественной высшей школы предусмотреть возможность поэтапного профессионального образования. Глава государства в четверг проводит заседание совета по науке и образованию в режиме видеоконференции. "Также предлагаю при разработке нормативной базы новой модели отечественной высшей школы предусмотреть возможность поэтапного профессионального образования", - сказал Путин. Президент пояснил, что тогда при завершении определенного цикла студент вправе будет пройти аттестацию и получить определенную квалификацию, при желании пойти работать, а затем продолжить обучение по программам базового или специализированного высшего образования. Также же возможности должны быть у выпускников техникумов и колледжей, которые захотят стать инженерами и получить высшее образование в будущем, уточнил Путин.

https://ria.ru/20250206/putin-1997813432.html

https://ria.ru/20250206/putin-1997800618.html

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россия, владимир путин, образование - общество