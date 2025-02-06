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Путин: эпоха новых технологий давно наступила - РИА Новости, 06.02.2025
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18:03 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/putin-1997807760.html
Путин: эпоха новых технологий давно наступила
Путин: эпоха новых технологий давно наступила - РИА Новости, 06.02.2025
Путин: эпоха новых технологий давно наступила
Эпоха новых технологий давно наступила, надо двигаться вперед как можно быстрее, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T18:03:00+03:00
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россия
владимир путин
технологии
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Эпоха новых технологий давно наступила, надо двигаться вперед как можно быстрее, заявил президент России Владимир Путин. "Я думаю, что эпоха новых технологий давно наступила, нам нужно, понимая это, двигаться как можно быстрее вперед", - сказал Путин на заседании Совета по науке и образованию.
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россия, владимир путин, технологии
Россия, Владимир Путин, Технологии
Путин: эпоха новых технологий давно наступила

Путин: эпоха новых технологий давно наступила, надо двигаться как можно быстрее

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Эпоха новых технологий давно наступила, надо двигаться вперед как можно быстрее, заявил президент России Владимир Путин.
"Я думаю, что эпоха новых технологий давно наступила, нам нужно, понимая это, двигаться как можно быстрее вперед", - сказал Путин на заседании Совета по науке и образованию.
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