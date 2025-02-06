https://ria.ru/20250206/putin-1997807760.html

Путин: эпоха новых технологий давно наступила

Путин: эпоха новых технологий давно наступила - РИА Новости, 06.02.2025

Путин: эпоха новых технологий давно наступила

Эпоха новых технологий давно наступила, надо двигаться вперед как можно быстрее, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T18:03:00+03:00

2025-02-06T18:03:00+03:00

2025-02-06T18:03:00+03:00

россия

владимир путин

технологии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/06/1997770544_0:82:3070:1809_1920x0_80_0_0_a1271611195ede8ecfd7b1af2d12f6c6.jpg

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Эпоха новых технологий давно наступила, надо двигаться вперед как можно быстрее, заявил президент России Владимир Путин. "Я думаю, что эпоха новых технологий давно наступила, нам нужно, понимая это, двигаться как можно быстрее вперед", - сказал Путин на заседании Совета по науке и образованию.

https://ria.ru/20250203/opros-1996988113.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, технологии