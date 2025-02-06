https://ria.ru/20250206/putin-1997794201.html

Путин призвал формировать задел в компетенциях на годы вперед

Путин призвал формировать задел в компетенциях на годы вперед - РИА Новости, 06.02.2025

Путин призвал формировать задел в компетенциях на годы вперед

Президент России Владимир Путин призвал формировать задел в компетенциях на годы вперед, отметив, что образовательные учреждения и через 15 лет должны быть... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T17:27:00+03:00

2025-02-06T17:27:00+03:00

2025-02-06T18:20:00+03:00

владимир путин

россия

общество

наука

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал формировать задел в компетенциях на годы вперед, отметив, что образовательные учреждения и через 15 лет должны быть способны отвечать на вызовы времени."Считаю важным, что, помимо решения задач сегодняшнего дня, ближайшего будущего, нужно формировать задел в компетенциях на годы вперед, чтобы нынешние школьники, студенты, аспиранты и наши учреждения: школы, колледжи, вузы - и через 15-20 лет были готовы отвечать на вызовы времени бурных технологических изменений, были среди лучших в глобальной конкуренции", - сказал глава государства на Совете по науке и образованию.

https://ria.ru/20250206/putin-1997767099.html

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владимир путин, россия, общество