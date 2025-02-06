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Путин призвал к нестандартным решениям для борьбы с дефицитом кадров - РИА Новости, 06.02.2025
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17:25 06.02.2025 (обновлено: 17:41 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/putin-1997793392.html
Путин призвал к нестандартным решениям для борьбы с дефицитом кадров
Путин призвал к нестандартным решениям для борьбы с дефицитом кадров - РИА Новости, 06.02.2025
Путин призвал к нестандартным решениям для борьбы с дефицитом кадров
Острый и чувствительный для предприятий России дефицит кадров требует принятия нестандартных решений уже сейчас, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T17:25:00+03:00
2025-02-06T17:41:00+03:00
владимир путин
россия
общество
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Острый и чувствительный для предприятий России дефицит кадров требует принятия нестандартных решений уже сейчас, заявил президент РФ Владимир Путин."С учетом острого, чувствительного для предприятий дефицита кадров нужно уже сейчас предпринимать нестандартные, а зачастую и экстраординарные шаги. Здесь действительно важно участие всего профессионального сообщества", - сказал Путин в ходе заседания Совета по науке и образованию.
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владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
Путин призвал к нестандартным решениям для борьбы с дефицитом кадров

Путин заявил, что вопрос дефицита кадров нужно решать нестандартно уже сейчас

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на церемонии вручения премии президента в области науки и инноваций молодым ученым за 2024 год
Президент России Владимир Путин на церемонии вручения премии президента в области науки и инноваций молодым ученым за 2024 год - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин на церемонии вручения премии президента в области науки и инноваций молодым ученым за 2024 год
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Острый и чувствительный для предприятий России дефицит кадров требует принятия нестандартных решений уже сейчас, заявил президент РФ Владимир Путин.
"С учетом острого, чувствительного для предприятий дефицита кадров нужно уже сейчас предпринимать нестандартные, а зачастую и экстраординарные шаги. Здесь действительно важно участие всего профессионального сообщества", - сказал Путин в ходе заседания Совета по науке и образованию.
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