https://ria.ru/20250206/putin-1997793392.html

Путин призвал к нестандартным решениям для борьбы с дефицитом кадров

Путин призвал к нестандартным решениям для борьбы с дефицитом кадров - РИА Новости, 06.02.2025

Путин призвал к нестандартным решениям для борьбы с дефицитом кадров

Острый и чувствительный для предприятий России дефицит кадров требует принятия нестандартных решений уже сейчас, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T17:25:00+03:00

2025-02-06T17:25:00+03:00

2025-02-06T17:41:00+03:00

владимир путин

россия

общество

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Острый и чувствительный для предприятий России дефицит кадров требует принятия нестандартных решений уже сейчас, заявил президент РФ Владимир Путин."С учетом острого, чувствительного для предприятий дефицита кадров нужно уже сейчас предпринимать нестандартные, а зачастую и экстраординарные шаги. Здесь действительно важно участие всего профессионального сообщества", - сказал Путин в ходе заседания Совета по науке и образованию.

https://ria.ru/20250206/bezrabotnye-1599982658.html

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владимир путин, россия, общество