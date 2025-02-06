https://ria.ru/20250206/putin-1997777991.html

Путин пообещал посетить Обуховский завод

Путин пообещал посетить Обуховский завод - РИА Новости, 06.02.2025

Путин пообещал посетить Обуховский завод

Президент России Владимир Путин пообещал еще раз посетить Обуховский завод, он также отметил, что находится в контакте с генеральным директором концерна... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T16:39:00+03:00

2025-02-06T16:39:00+03:00

2025-02-06T16:39:00+03:00

россия

владимир путин

ян новиков

концерн пво "алмаз-антей"

экономика

оборонно-промышленный комплекс россии (опк)

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал еще раз посетить Обуховский завод, он также отметил, что находится в контакте с генеральным директором концерна "Алмаз-Антей" Яном Новиковым. "Да, приеду (на Обуховский завод - ред.), я в постоянном контакте с ним (главой "Алмаз-Антей" - ред.)... Это одно из наших ведущих объединений. Работают хорошо, на острие тех проблем, которые сегодня являются наиболее актуальными. Постоянно в поиске, постоянно предлагают новые интересные решения", - сказал глава государства в ходе общения с лауреатами премий в области науки и инноваций молодым ученым за 2024 год. АО "Концерн ВКО "Алмаз – Антей" – одно из крупнейших интегрированных объединений российского оборонно-промышленного комплекса, в состав которого входят свыше 60 высокотехнологичных предприятий. Общая численность работников холдинга составляет около 140 тысяч человек. АО "Северо-Западный региональный центр Концерна ВКО "Алмаз – Антей" Обуховский завод" – современный производственно-технологический комплекс, включающий научно-исследовательскую, производственную и испытательную базу для разработки и производства высокотехнологичной продукции специального и гражданского назначения.

https://ria.ru/20250128/bespilotniki-1996004063.html

https://ria.ru/20250128/putin-1996010811.html

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россия, владимир путин, ян новиков, концерн пво "алмаз-антей", экономика, оборонно-промышленный комплекс россии (опк)