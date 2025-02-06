Путин пообещал посетить Обуховский завод
Путин заявил о контакте с главой "Алмаз-Антея", посетит Обуховский завод
© Пресс-служба ОАО "ГОЗ Обуховский завод"Резка металла на Обуховском заводе
© Пресс-служба ОАО "ГОЗ Обуховский завод"
Резка металла на Обуховском заводе. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал еще раз посетить Обуховский завод, он также отметил, что находится в контакте с генеральным директором концерна "Алмаз-Антей" Яном Новиковым.
"Да, приеду (на Обуховский завод - ред.), я в постоянном контакте с ним (главой "Алмаз-Антей" - ред.)... Это одно из наших ведущих объединений. Работают хорошо, на острие тех проблем, которые сегодня являются наиболее актуальными. Постоянно в поиске, постоянно предлагают новые интересные решения", - сказал глава государства в ходе общения с лауреатами премий в области науки и инноваций молодым ученым за 2024 год.
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АО "Концерн ВКО "Алмаз – Антей" – одно из крупнейших интегрированных объединений российского оборонно-промышленного комплекса, в состав которого входят свыше 60 высокотехнологичных предприятий. Общая численность работников холдинга составляет около 140 тысяч человек.
АО "Северо-Западный региональный центр Концерна ВКО "Алмаз – Антей" Обуховский завод" – современный производственно-технологический комплекс, включающий научно-исследовательскую, производственную и испытательную базу для разработки и производства высокотехнологичной продукции специального и гражданского назначения.
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