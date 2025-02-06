Путин обсудит с Лут и Патрушевым работу центров генетических исследований
Путин обсудит с Лут и Патрушевым объединение усилий генетических центров
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на церемонии вручения премии президента в области науки и инноваций молодым ученым за 2024 год
Президент России Владимир Путин на церемонии вручения премии президента в области науки и инноваций молодым ученым за 2024 год
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал, что обсудит с министром сельского хозяйства РФ Оксаной Лут и с курирующим вице-премьером Дмитрием Патрушевым вопрос объединения усилий центров, занимающихся генетическими исследованиями.
Один из лауреатов президентской премии по науке и инновациям для молодых ученых за 2024 год в беседе с Путиным подняла вопрос объединения усилий центров, занимающихся генетическими исследованиями в России, высказав отдельные слова благодарности министру сельского хозяйства РФ Оксане Лут.
"Я услышал, что вы похвалили министра сельского хозяйства. Она наверняка услышит это. Но мы обязательно поговорим и с курирующим вице-премьером (Патрушевым- ред.), и с ней (Лут - ред.)", - сказал Путин в ответ на слова лауреата.
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8 февраля 2024, 02:32