https://ria.ru/20250206/putin-1997773457.html

Путин обсудит с Лут и Патрушевым работу центров генетических исследований

Путин обсудит с Лут и Патрушевым работу центров генетических исследований - РИА Новости, 06.02.2025

Путин обсудит с Лут и Патрушевым работу центров генетических исследований

Президент РФ Владимир Путин пообещал, что обсудит с министром сельского хозяйства РФ Оксаной Лут и с курирующим вице-премьером Дмитрием Патрушевым вопрос... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T16:21:00+03:00

2025-02-06T16:21:00+03:00

2025-02-06T16:21:00+03:00

наука

россия

владимир путин

оксана лут

дмитрий патрушев

генетика

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал, что обсудит с министром сельского хозяйства РФ Оксаной Лут и с курирующим вице-премьером Дмитрием Патрушевым вопрос объединения усилий центров, занимающихся генетическими исследованиями. Один из лауреатов президентской премии по науке и инновациям для молодых ученых за 2024 год в беседе с Путиным подняла вопрос объединения усилий центров, занимающихся генетическими исследованиями в России, высказав отдельные слова благодарности министру сельского хозяйства РФ Оксане Лут. "Я услышал, что вы похвалили министра сельского хозяйства. Она наверняка услышит это. Но мы обязательно поговорим и с курирующим вице-премьером (Патрушевым- ред.), и с ней (Лут - ред.)", - сказал Путин в ответ на слова лауреата.

https://ria.ru/20240208/nauka-1925633830.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, оксана лут, дмитрий патрушев, генетика