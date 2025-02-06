https://ria.ru/20250206/putin-1997772097.html

Путин указал на важность радиоэлектронной борьбы как направления

Путин указал на важность радиоэлектронной борьбы как направления - РИА Новости, 06.02.2025

Путин указал на важность радиоэлектронной борьбы как направления

Президент РФ Владимир Путин назвал радиоэлектронную борьбу чрезвычайно важным направлением. РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T16:16:00+03:00

2025-02-06T16:16:00+03:00

2025-02-06T17:10:00+03:00

владимир путин

наука

россия

рэб

вооруженные силы рф

оборонно-промышленный комплекс россии (опк)

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал радиоэлектронную борьбу чрезвычайно важным направлением."(Радиоэлектронная борьба - ред.) - чрезвычайно важное направление сегодня. И вы только что сказали о разработке техники будущего… Я не являюсь специалистом в этой области, но уже исходя из того, что нам преподносит жизнь, вижу: будущее наступает сейчас", - сказал Путин во время общения с молодыми учеными.От эффективности радиоэлектронной борьбы (РЭБ) напрямую зависит сокращение потерь, добавил верховный главнокомандующий."Если мы говорим о радиоэлектронной борьбе применительно, а это именно так, к вопросам обеспечения безопасности, то от результатов вашей работы напрямую зависит сокращение потерь... Это напрямую связано, находится в прямой зависимости", - сказал Путин в ходе общения с лауреатами премий в области науки и инноваций молодым ученым за 2024 год.

https://ria.ru/20250128/bespilotniki-1996004063.html

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владимир путин, россия, рэб, вооруженные силы рф, оборонно-промышленный комплекс россии (опк)