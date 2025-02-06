Путин указал на важность радиоэлектронной борьбы как направления
Путин назвал радиоэлектронную борьбу чрезвычайно важным направлением
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии вручения премии президента в области науки и инноваций молодым ученым за 2024 год
Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения премии президента в области науки и инноваций молодым ученым за 2024 год
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал радиоэлектронную борьбу чрезвычайно важным направлением.
"(Радиоэлектронная борьба - ред.) - чрезвычайно важное направление сегодня. И вы только что сказали о разработке техники будущего… Я не являюсь специалистом в этой области, но уже исходя из того, что нам преподносит жизнь, вижу: будущее наступает сейчас", - сказал Путин во время общения с молодыми учеными.
От эффективности радиоэлектронной борьбы (РЭБ) напрямую зависит сокращение потерь, добавил верховный главнокомандующий.
"Если мы говорим о радиоэлектронной борьбе применительно, а это именно так, к вопросам обеспечения безопасности, то от результатов вашей работы напрямую зависит сокращение потерь... Это напрямую связано, находится в прямой зависимости", - сказал Путин в ходе общения с лауреатами премий в области науки и инноваций молодым ученым за 2024 год.
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