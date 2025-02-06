https://ria.ru/20250206/putin-1997767243.html
Путин пригласил молодых ученых на чай
Путин пригласил молодых ученых на чай - РИА Новости, 06.02.2025
Путин пригласил молодых ученых на чай
Президент РФ Владимир Путин после церемонии вручения президентских премий в области науки и инноваций для молодых ученых за 2024 год пригласил лауреатов на чай. РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T15:57:00+03:00
2025-02-06T15:57:00+03:00
2025-02-06T15:57:00+03:00
наука
россия
владимир путин
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин после церемонии вручения президентских премий в области науки и инноваций для молодых ученых за 2024 год пригласил лауреатов на чай. Вручение премий состоялось в четверг в Кремле. Церемония традиционно была приурочена ко Дню российской науки, который отмечается 8 февраля. "Дорогие друзья, еще раз вас поздравляю. Приглашаю на чай. Посидим немножко, поговорим", - сказал Путин, обращаясь к молодым ученым. Премия в области науки и инноваций для молодых ученых присуждается с 2008 года за значительный вклад в развитие отечественной науки, разработку образцов новой техники и технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы, а также укрепление обороноспособности страны. Размер каждой премии с 2019 года составляет 5 миллионов рублей.
https://ria.ru/20240208/nauka-1925633830.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Наука, Россия, Владимир Путин
Путин пригласил молодых ученых на чай
Путин после церемонии вручения премий молодым ученым пригласил их на чай
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин после церемонии вручения президентских премий в области науки и инноваций для молодых ученых за 2024 год пригласил лауреатов на чай.
Вручение премий состоялось в четверг в Кремле. Церемония традиционно была приурочена ко Дню российской науки, который отмечается 8 февраля.
«
"Дорогие друзья, еще раз вас поздравляю. Приглашаю на чай. Посидим немножко, поговорим", - сказал Путин, обращаясь к молодым ученым.
Премия в области науки и инноваций для молодых ученых присуждается с 2008 года за значительный вклад в развитие отечественной науки, разработку образцов новой техники и технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы, а также укрепление обороноспособности страны. Размер каждой премии с 2019 года составляет 5 миллионов рублей.