https://ria.ru/20250206/putin-1997767243.html

Путин пригласил молодых ученых на чай

Путин пригласил молодых ученых на чай - РИА Новости, 06.02.2025

Путин пригласил молодых ученых на чай

Президент РФ Владимир Путин после церемонии вручения президентских премий в области науки и инноваций для молодых ученых за 2024 год пригласил лауреатов на чай. РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T15:57:00+03:00

2025-02-06T15:57:00+03:00

2025-02-06T15:57:00+03:00

наука

россия

владимир путин

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин после церемонии вручения президентских премий в области науки и инноваций для молодых ученых за 2024 год пригласил лауреатов на чай. Вручение премий состоялось в четверг в Кремле. Церемония традиционно была приурочена ко Дню российской науки, который отмечается 8 февраля. "Дорогие друзья, еще раз вас поздравляю. Приглашаю на чай. Посидим немножко, поговорим", - сказал Путин, обращаясь к молодым ученым. Премия в области науки и инноваций для молодых ученых присуждается с 2008 года за значительный вклад в развитие отечественной науки, разработку образцов новой техники и технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы, а также укрепление обороноспособности страны. Размер каждой премии с 2019 года составляет 5 миллионов рублей.

https://ria.ru/20240208/nauka-1925633830.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин