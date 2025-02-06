https://ria.ru/20250206/putin-1997767099.html
Путин пообещал продолжить создание условий для реализации молодых ученых
Путин пообещал продолжить создание условий для реализации молодых ученых - РИА Новости, 06.02.2025
Путин пообещал продолжить создание условий для реализации молодых ученых
Власти РФ продолжат создавать условия, чтобы молодые ученые могли реализовывать свой потенциал внутри страны, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T15:58:00+03:00
2025-02-06T15:58:00+03:00
2025-02-06T16:01:00+03:00
россия
владимир путин
российский научный фонд
наука
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Власти РФ продолжат создавать условия, чтобы молодые ученые могли реализовывать свой потенциал внутри страны, заявил президент России Владимир Путин. "Абсолютно большинство участников грантовой программы (Российского научного) фонда продолжают строить свою научную карьеру в России. Если мне память не изменяет, где-то 58%. Часть исследователей остаются в своих учреждениях научных, часть переходят в другие российские учреждения по горизонтали. Небольшое количество уезжает за границу, где-то, по-моему, около 5-7%, примерно такое же количество сейчас возвращается в Россию. Мы будем и дальше создавать условия, чтобы талантливые ученые, специалисты могли реализовывать свой творческий потенциал во благо нашей родины и наших граждан у себя дома", - сказал Путин на вручении премий в области науки и инноваций молодым ученым за 2024 год. Президент добавил, что в соответствии с новой стратегией Российского научного фонда, с 2025 года линейка грантов для молодых ученых расширяется. Путин уточнил, что при поддержке фонда ученые смогут руководить исследовательскими группами не только в научных центрах, но и на высокотехнологичных предприятиях.
https://ria.ru/20250206/putin-1997766941.html
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россия, владимир путин, российский научный фонд
Россия, Владимир Путин, Российский научный фонд, Наука
Путин пообещал продолжить создание условий для реализации молодых ученых
Путин: власти будут создавать условия для реализации потенциала молодых ученых