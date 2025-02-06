Рейтинг@Mail.ru
Путин пообещал продолжить создание условий для реализации молодых ученых - РИА Новости, 06.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
15:58 06.02.2025 (обновлено: 16:01 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/putin-1997767099.html
Путин пообещал продолжить создание условий для реализации молодых ученых
Путин пообещал продолжить создание условий для реализации молодых ученых - РИА Новости, 06.02.2025
Путин пообещал продолжить создание условий для реализации молодых ученых
Власти РФ продолжат создавать условия, чтобы молодые ученые могли реализовывать свой потенциал внутри страны, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T15:58:00+03:00
2025-02-06T16:01:00+03:00
россия
владимир путин
российский научный фонд
наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/18/1995356066_0:132:3174:1917_1920x0_80_0_0_21c5052b9c8ea582d636487324a5e3f8.jpg
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Власти РФ продолжат создавать условия, чтобы молодые ученые могли реализовывать свой потенциал внутри страны, заявил президент России Владимир Путин. "Абсолютно большинство участников грантовой программы (Российского научного) фонда продолжают строить свою научную карьеру в России. Если мне память не изменяет, где-то 58%. Часть исследователей остаются в своих учреждениях научных, часть переходят в другие российские учреждения по горизонтали. Небольшое количество уезжает за границу, где-то, по-моему, около 5-7%, примерно такое же количество сейчас возвращается в Россию. Мы будем и дальше создавать условия, чтобы талантливые ученые, специалисты могли реализовывать свой творческий потенциал во благо нашей родины и наших граждан у себя дома", - сказал Путин на вручении премий в области науки и инноваций молодым ученым за 2024 год. Президент добавил, что в соответствии с новой стратегией Российского научного фонда, с 2025 года линейка грантов для молодых ученых расширяется. Путин уточнил, что при поддержке фонда ученые смогут руководить исследовательскими группами не только в научных центрах, но и на высокотехнологичных предприятиях.
https://ria.ru/20250206/putin-1997766941.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/18/1995356066_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_4de07d5db31bf262a1274e58cae174a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, российский научный фонд
Россия, Владимир Путин, Российский научный фонд, Наука
Путин пообещал продолжить создание условий для реализации молодых ученых

Путин: власти будут создавать условия для реализации потенциала молодых ученых

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Власти РФ продолжат создавать условия, чтобы молодые ученые могли реализовывать свой потенциал внутри страны, заявил президент России Владимир Путин.
"Абсолютно большинство участников грантовой программы (Российского научного) фонда продолжают строить свою научную карьеру в России. Если мне память не изменяет, где-то 58%. Часть исследователей остаются в своих учреждениях научных, часть переходят в другие российские учреждения по горизонтали. Небольшое количество уезжает за границу, где-то, по-моему, около 5-7%, примерно такое же количество сейчас возвращается в Россию. Мы будем и дальше создавать условия, чтобы талантливые ученые, специалисты могли реализовывать свой творческий потенциал во благо нашей родины и наших граждан у себя дома", - сказал Путин на вручении премий в области науки и инноваций молодым ученым за 2024 год.
Президент добавил, что в соответствии с новой стратегией Российского научного фонда, с 2025 года линейка грантов для молодых ученых расширяется. Путин уточнил, что при поддержке фонда ученые смогут руководить исследовательскими группами не только в научных центрах, но и на высокотехнологичных предприятиях.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
Путин назвал большие семьи подспорьем для профессиональных успехов
Вчера, 15:55
 
НаукаРоссияВладимир ПутинРоссийский научный фонд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала