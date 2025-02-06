https://ria.ru/20250206/putin-1997766941.html
Путин назвал большие семьи подспорьем для профессиональных успехов
Путин назвал большие семьи подспорьем для профессиональных успехов - РИА Новости, 06.02.2025
Путин назвал большие семьи подспорьем для профессиональных успехов
Большая семья и воспитание детей являются подспорьем для профессиональных успехов, отметил президент России Владимир Путин в ходе церемонии вручения... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T15:55:00+03:00
2025-02-06T15:55:00+03:00
2025-02-06T15:55:00+03:00
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Большая семья и воспитание детей являются подспорьем для профессиональных успехов, отметил президент России Владимир Путин в ходе церемонии вручения президентских премий по науке и инновациям для молодых. На церемонии Путин обратил внимание, что лауреаты успевают не только "достигать научных высот", но и строить "крепкие, большие семьи, воспитывать детей". "Это очень хорошее подспорье в жизни вообще, но и в достижении профессиональных успехов в частности", - подчеркнул президент России.
https://ria.ru/20241208/putin-1987976016.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин назвал большие семьи подспорьем для профессиональных успехов
Путин назвал воспитание детей подспорьем для профессиональных успехов