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Путин поздравил ученых с Днем российской науки - РИА Новости, 06.02.2025
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Наука
 
15:21 06.02.2025 (обновлено: 15:29 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/putin-1997755246.html
Путин поздравил ученых с Днем российской науки
Путин поздравил ученых с Днем российской науки - РИА Новости, 06.02.2025
Путин поздравил ученых с Днем российской науки
Президент РФ Владимир Путин поздравил российское научное сообщество с наступающим Днем российской науки. РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T15:21:00+03:00
2025-02-06T15:29:00+03:00
россия
владимир путин
наука
наука
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил российское научное сообщество с наступающим Днем российской науки."Прежде, чем мы перейдем к официальной части, собственно, к награждению, хотел бы от души поздравить вас с предстоящим праздником", - сказал Путин на вручении премий в области науки и инноваций молодым ученым за 2024 год.Он передал слова искренней благодарности школьным учителям, преподавателям и профессорам, научным руководителям, коллегам по лабораториям и исследовательским центрам собравшихся ученых. Президент отметил, что, как правило, все достижения совершаются с коллегами."Передать самые наилучшие пожелания всем, кто, как и вы, посвятил свою жизнь поиску новых знаний, просвещению, служению прогресса. Ну и, в конечном итоге, конечно, своей стране, своему народу", - добавил Путин.
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россия, владимир путин, наука
Россия, Владимир Путин, Наука, Наука
Путин поздравил ученых с Днем российской науки

Путин поздравил ученых с наступающим Днем российской науки

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил российское научное сообщество с наступающим Днем российской науки.
"Прежде, чем мы перейдем к официальной части, собственно, к награждению, хотел бы от души поздравить вас с предстоящим праздником", - сказал Путин на вручении премий в области науки и инноваций молодым ученым за 2024 год.
Он передал слова искренней благодарности школьным учителям, преподавателям и профессорам, научным руководителям, коллегам по лабораториям и исследовательским центрам собравшихся ученых. Президент отметил, что, как правило, все достижения совершаются с коллегами.
"Передать самые наилучшие пожелания всем, кто, как и вы, посвятил свою жизнь поиску новых знаний, просвещению, служению прогресса. Ну и, в конечном итоге, конечно, своей стране, своему народу", - добавил Путин.
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