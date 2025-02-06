https://ria.ru/20250206/putin-1997754447.html
Путин рассказал, что Россия ждет от научного сообщества
Путин рассказал, что Россия ждет от научного сообщества - РИА Новости, 06.02.2025
Путин рассказал, что Россия ждет от научного сообщества
Россия ждет от научного сообщества молодых ученых вклада в достижение национальных целей, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T15:20:00+03:00
2025-02-06T15:20:00+03:00
2025-02-06T15:29:00+03:00
россия
владимир путин
наука
наука
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Россия ждет от научного сообщества молодых ученых вклада в достижение национальных целей, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин на вручении премий президента в области науки и инноваций молодым ученым за 2024 год отметил, что молодому поколению ученых предстоит решать масштабные, вдохновляющие и поистине исторические задачи по своему масштабу."России нужны ваши и ваших коллег открытия, изобретения, реальный научный вклад в достижение национальных целей и развития", - сказал глава государства.
https://ria.ru/20250205/nauka-1997465530.html
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россия, владимир путин, наука
Россия, Владимир Путин, Наука, Наука
Путин рассказал, что Россия ждет от научного сообщества
Путин: Россия ждет от научного сообщества вклада в достижение национальных целей