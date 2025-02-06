https://ria.ru/20250206/putin-1997751964.html

Путин обозначил задачи, стоящие перед российскими учеными

Путин обозначил задачи, стоящие перед российскими учеными - РИА Новости, 06.02.2025

Путин обозначил задачи, стоящие перед российскими учеными

Российским ученым предстоит решать масштабные задачи, создавать решения, которые превзойдут зарубежные аналоги, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T15:16:00+03:00

2025-02-06T15:16:00+03:00

2025-02-06T15:29:00+03:00

владимир путин

россия

наука

наука

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Российским ученым предстоит решать масштабные задачи, создавать решения, которые превзойдут зарубежные аналоги, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин в четверг вручает президентские премии по науке и инновациям для молодых ученых за 2024 год."Вы прокладываете свой путь в науке в сложное время. Подобно поколению отечественных атомщиков, покорителей космоса, и вам, и вашим ровесникам, нынешним аспирантам, студентам, предстоит решать действительно масштабные, вдохновляющие и поистине исторические задачи по своему масштабу. Речь о том, чтобы создать решения, продукты, которые превзойдут зарубежные аналоги", - сказал глава государства.Путин отметил, что эти решения должны обеспечить технологическое лидерство России в ключевых перспективных областях. "России нужны открытия, изобретения, реальный научный вклад в достижение национальных целей развития", - добавил он.

https://ria.ru/20250205/nauka-1997465530.html

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владимир путин, россия, наука