Кандидат в канцлеры ФРГ заявил о готовности поговорить с Путиным
Кандидат в канцлеры ФРГ Мерц готов говорить с Путиным ради мира на Украине
© AP Photo / Michael SohnФридрих Мерц
© AP Photo / Michael Sohn
Фридрих Мерц. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Кандидат в канцлеры ФРГ от оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц заявил о готовности в будущем говорить по телефону с президентом России Владимиром Путиным, если это приблизит мирное урегулирование конфликта на Украине.
По словам Мерца, в прошлом году канцлер ФРГ Олаф Шольц поговорил по телефону с российским президентом и "хорошо продемонстрировал на публику этот телефонный разговор".
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При этом Мерц подчеркнул, что сдерживание остается ключевой задачей НАТО.
"Для этого нам нужно значительное повышение эффективности: нам нужно упростить наши системы вооружения, они сейчас слишком сложные и дорогие. Нам нужно создать как можно более унифицированные системы в Европе, есть слишком много разных типов вооружений. Например, у нас в Европе 17 различных боевых танков, у США - два", - сказал Мерц.
Он считает, что помимо этого необходимо совместно заказывать и производить более крупные партии вооружений, но для чего нужно увеличивать расходы на оборону. "Сначала мы должны достичь цель НАТО в 2%, до неё нам остается еще от 30 до 40 миллиардов евро в год. Но я исхожу из того, что в будущем эта планка должна быть установлена выше", - добавил кандидат в канцлеры.
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