https://ria.ru/20250206/putin-1997700614.html

Кандидат в канцлеры ФРГ заявил о готовности поговорить с Путиным

Кандидат в канцлеры ФРГ заявил о готовности поговорить с Путиным - РИА Новости, 06.02.2025

Кандидат в канцлеры ФРГ заявил о готовности поговорить с Путиным

Кандидат в канцлеры ФРГ от оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц заявил о готовности в... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T12:21:00+03:00

2025-02-06T12:21:00+03:00

2025-02-06T13:45:00+03:00

европа

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Кандидат в канцлеры ФРГ от оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц заявил о готовности в будущем говорить по телефону с президентом России Владимиром Путиным, если это приблизит мирное урегулирование конфликта на Украине. По словам Мерца, в прошлом году канцлер ФРГ Олаф Шольц поговорил по телефону с российским президентом и "хорошо продемонстрировал на публику этот телефонный разговор". "Если я буду говорить по телефону с Путиным, то только в том случае, если у нас будет шанс приблизиться к мирному решению", - заявил Мерц в интервью изданиям медиагруппы Funke. При этом Мерц подчеркнул, что сдерживание остается ключевой задачей НАТО. "Для этого нам нужно значительное повышение эффективности: нам нужно упростить наши системы вооружения, они сейчас слишком сложные и дорогие. Нам нужно создать как можно более унифицированные системы в Европе, есть слишком много разных типов вооружений. Например, у нас в Европе 17 различных боевых танков, у США - два", - сказал Мерц. Он считает, что помимо этого необходимо совместно заказывать и производить более крупные партии вооружений, но для чего нужно увеличивать расходы на оборону. "Сначала мы должны достичь цель НАТО в 2%, до неё нам остается еще от 30 до 40 миллиардов евро в год. Но я исхожу из того, что в будущем эта планка должна быть установлена выше", - добавил кандидат в канцлеры. Первый со 2 декабря 2022 года телефонный разговор Путина и Шольца состоялся 15 ноября по инициативе Берлина. Обсуждались Украина, ситуация на Ближнем Востоке, двусторонние отношения. Сам Путин, говоря об этой беседе, сообщил журналистам, что ее участники обменялись мнениями, но каждый остался при своем. Страны НАТО на саммите в Вильнюсе в 2023 году договорились тратить на оборону минимум 2% ВВП. На данный момент, согласно данным альянса, 2% ВВП тратят 23 государства из 32 членов НАТО. По данным западных СМИ, президент США Дональд Трамп, критиковавший Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО, намерен требовать от государств - членов организации увеличить затраты на оборону до 3% ВВП.

https://ria.ru/20241111/merts-1982983977.html

https://ria.ru/20241126/sholts-1985737390.html

https://ria.ru/20241211/zelenskiy-1988526385.html

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европа, германия, украина, фридрих мерц, владимир путин, олаф шольц, нато, хдс/хсс, в мире