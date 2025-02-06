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В ГД внесли проект о штрафах за нарушение защиты информации с гостайной

В ГД внесли проект о штрафах за нарушение защиты информации с гостайной - РИА Новости, 06.02.2025

В ГД внесли проект о штрафах за нарушение защиты информации с гостайной

Кабмин РФ внес в Госдуму законопроект о штрафах до 100 тыс рублей за нарушение требований о защите информации, составляющей гостайну, документ доступен в... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T20:23:00+03:00

2025-02-06T20:23:00+03:00

2025-02-06T20:28:00+03:00

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Кабмин РФ внес в Госдуму законопроект о штрафах до 100 тыс рублей за нарушение требований о защите информации, составляющей гостайну, документ доступен в думской электронной базе. Законопроектом предусматривается внесение изменений в статью 13.12 Кодекса об административных правонарушениях. Проектом предлагается установить штрафы от 10 до 20 тысяч рублей для граждан, от 20 до 50 тысяч рублей - для должностных лиц и от 50 до 100 тысяч рублей - для юридических лиц за нарушение требований о защите информации, составляющей государственную тайну, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния. Также предлагается увеличить штрафы за использование несертифицированных информационных систем, баз и банков данных, а также несертифицированных средств защиты информации, если они подлежат обязательной сертификации. За соответствующее правонарушение штрафы могут составить от 5 до 10 тысяч рублей для граждан, от 10 до 50 тысяч рублей - для должностных лиц и от 50 до 100 тысяч - для юридических лиц. Использование несертифицированных средств, предназначенных для защиты информации, составляющей государственную тайну, предлагается наказывать штрафами в размере от 25 до 50 тысяч рублей для должностных лиц и от 50 до 100 тысяч - для юридических лиц. Согласно законопроекту, наказание за нарушение требований о защите информации, за исключением информации, составляющей государственную тайну, может составить от 5 до 10 тысяч рублей для граждан, от 10 до 50 тысяч - для должностных лиц и от 50 до 100 тысяч - для юридических лиц. Отмечается, что невыполнение требований по защите информации создает условия для утечки информации ограниченного доступа и нарушения функционирования информационных систем, создавая реальную угрозу для граждан, повышая риски функционирования информационных систем государственных органов и организаций.

https://realty.ria.ru/20250127/zemlya-1995723573.html

https://ria.ru/20241025/lipaev-1980098123.html

https://ria.ru/20240808/gostayna-1965067786.html

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