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На Урале вынесли приговор женщине, избивавшей маленькую дочь из-за плача

На Урале вынесли приговор женщине, избивавшей маленькую дочь из-за плача - РИА Новости, 06.02.2025

На Урале вынесли приговор женщине, избивавшей маленькую дочь из-за плача

Суд приговорил жительницу Челябинской области, которая избила свою дочь-младенца из-за плача, сломав ей руки и теменную кость головы, к 6 годам колонии общего... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T13:54:00+03:00

2025-02-06T13:54:00+03:00

2025-02-06T13:54:00+03:00

происшествия

челябинская область

россия

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ЧЕЛЯБИНСК, 6 фев – РИА Новости. Суд приговорил жительницу Челябинской области, которая избила свою дочь-младенца из-за плача, сломав ей руки и теменную кость головы, к 6 годам колонии общего режима, сообщила пресс-служба Челябинского облсуда. По данным суда, женщина с декабря 2023 года по март 2024 года из-за плача дочери, родившейся в ноябре 2023 года, кричала на нее, била по лицу, накрывала лицо одеялом, закрывала рот рукой. Также она ударила ребенка по голове и телу, причинив тяжкий вред ее здоровью (переломы рук и теменной кости головы). "Карталинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 28-летней местной жительницы. Окончательно судом ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. Женщина признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "г" частью 2 статьи 117 (истязание), четырех преступлений по пункту "б" части 2 статьи 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), статьей 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним), уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20240926/moskva-1974868618.html

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Ольга Фомченкова

происшествия, челябинская область, россия