На Урале вынесли приговор женщине, избивавшей маленькую дочь из-за плача
Жительнице Челябинской области дали 6 лет колонии за избиение дочери-младенца
Скульптура богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 6 фев – РИА Новости. Суд приговорил жительницу Челябинской области, которая избила свою дочь-младенца из-за плача, сломав ей руки и теменную кость головы, к 6 годам колонии общего режима, сообщила пресс-служба Челябинского облсуда.
По данным суда, женщина с декабря 2023 года по март 2024 года из-за плача дочери, родившейся в ноябре 2023 года, кричала на нее, била по лицу, накрывала лицо одеялом, закрывала рот рукой. Также она ударила ребенка по голове и телу, причинив тяжкий вред ее здоровью (переломы рук и теменной кости головы).
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"Карталинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 28-летней местной жительницы. Окончательно судом ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Женщина признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "г" частью 2 статьи 117 (истязание), четырех преступлений по пункту "б" части 2 статьи 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), статьей 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним), уточняется в сообщении.
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