https://ria.ru/20250206/prigovor-1997717067.html

Трем украинским боевикам вынесли приговор за преступления в Курской области

Трем украинским боевикам вынесли приговор за преступления в Курской области - РИА Новости, 06.02.2025

Трем украинским боевикам вынесли приговор за преступления в Курской области

Вынесен приговор трем боевикам ВСУ, открывшим огонь на поражение по российским военнослужащим и мирным жителям Курской области, сообщается в Telegram-канале СК... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T13:12:00+03:00

2025-02-06T13:12:00+03:00

2025-02-06T13:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

курская область

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

ак-74

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Вынесен приговор трем боевикам ВСУ, открывшим огонь на поражение по российским военнослужащим и мирным жителям Курской области, сообщается в Telegram-канале СК РФ. Как установлено следствием и судом, 12 августа 2024 года Очимовский, Нечипорук и Гонобоблев, имея при себе автоматы АК-74, переносные противотанковые ракетные комплексы "Джавеллин" и взрывные устройства, незаконно пересекли государственную границу РФ. Находясь в Суджанском и Кореневском районах Курской области, боевики запугивали местное население, с угрозой применения оружия занимали частные домовладения, препятствовали эвакуации жителей, неоднократно открывали огонь на поражение как по российским военнослужащим, так и по мирному населению. "Доказательства, собранные Следственным комитетом России, признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении военнослужащих 91 отдельного противотанкового дивизиона ВФУ Константина Очимовского, Алексея Нечипорука и Виталия Гонобоблева. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении террористических актов в Курской области (пункты "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ)", - говорится в сообщении. Как уточняет ведомство, 11 сентября 2024 года в ходе боевых действий Очимовский, Нечипорук и Гонобоблев задержаны военнослужащими ВС РФ. "Приговором суда Очимовскому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а остальной части в исправительной колонии строгого режима, Нечипоруку и Гонобоблеву – каждому в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а оставшейся части – в исправительной колонии строгого режима", - заключили в СК РФ.

https://ria.ru/20250131/ubiystva-1996526701.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, курская область, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, ак-74