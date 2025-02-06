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Трем украинским боевикам вынесли приговор за преступления в Курской области - РИА Новости, 06.02.2025
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13:12 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/prigovor-1997717067.html
Трем украинским боевикам вынесли приговор за преступления в Курской области
Трем украинским боевикам вынесли приговор за преступления в Курской области - РИА Новости, 06.02.2025
Трем украинским боевикам вынесли приговор за преступления в Курской области
Вынесен приговор трем боевикам ВСУ, открывшим огонь на поражение по российским военнослужащим и мирным жителям Курской области, сообщается в Telegram-канале СК... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T13:12:00+03:00
2025-02-06T13:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
курская область
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
ак-74
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Вынесен приговор трем боевикам ВСУ, открывшим огонь на поражение по российским военнослужащим и мирным жителям Курской области, сообщается в Telegram-канале СК РФ. Как установлено следствием и судом, 12 августа 2024 года Очимовский, Нечипорук и Гонобоблев, имея при себе автоматы АК-74, переносные противотанковые ракетные комплексы "Джавеллин" и взрывные устройства, незаконно пересекли государственную границу РФ. Находясь в Суджанском и Кореневском районах Курской области, боевики запугивали местное население, с угрозой применения оружия занимали частные домовладения, препятствовали эвакуации жителей, неоднократно открывали огонь на поражение как по российским военнослужащим, так и по мирному населению. "Доказательства, собранные Следственным комитетом России, признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении военнослужащих 91 отдельного противотанкового дивизиона ВФУ Константина Очимовского, Алексея Нечипорука и Виталия Гонобоблева. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении террористических актов в Курской области (пункты "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ)", - говорится в сообщении. Как уточняет ведомство, 11 сентября 2024 года в ходе боевых действий Очимовский, Нечипорук и Гонобоблев задержаны военнослужащими ВС РФ. "Приговором суда Очимовскому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а остальной части в исправительной колонии строгого режима, Нечипоруку и Гонобоблеву – каждому в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а оставшейся части – в исправительной колонии строгого режима", - заключили в СК РФ.
https://ria.ru/20250131/ubiystva-1996526701.html
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происшествия, россия, курская область, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, ак-74
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Курская область, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, АК-74
Трем украинским боевикам вынесли приговор за преступления в Курской области

Суд вынес приговор трем боевикам ВСУ за совершение терактов в Курской области

© СледкомВоеннослужащие ВСУ во время оглашения приговора в суде. Кадр видео
Военнослужащие ВСУ во время оглашения приговора в суде. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© Следком
Военнослужащие ВСУ во время оглашения приговора в суде. Кадр видео
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Вынесен приговор трем боевикам ВСУ, открывшим огонь на поражение по российским военнослужащим и мирным жителям Курской области, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Как установлено следствием и судом, 12 августа 2024 года Очимовский, Нечипорук и Гонобоблев, имея при себе автоматы АК-74, переносные противотанковые ракетные комплексы "Джавеллин" и взрывные устройства, незаконно пересекли государственную границу РФ. Находясь в Суджанском и Кореневском районах Курской области, боевики запугивали местное население, с угрозой применения оружия занимали частные домовладения, препятствовали эвакуации жителей, неоднократно открывали огонь на поражение как по российским военнослужащим, так и по мирному населению.
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"Доказательства, собранные Следственным комитетом России, признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении военнослужащих 91 отдельного противотанкового дивизиона ВФУ Константина Очимовского, Алексея Нечипорука и Виталия Гонобоблева. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении террористических актов в Курской области (пункты "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Как уточняет ведомство, 11 сентября 2024 года в ходе боевых действий Очимовский, Нечипорук и Гонобоблев задержаны военнослужащими ВС РФ.
"Приговором суда Очимовскому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а остальной части в исправительной колонии строгого режима, Нечипоруку и Гонобоблеву – каждому в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а оставшейся части – в исправительной колонии строгого режима", - заключили в СК РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияКурская областьСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы УкраиныАК-74
 
 
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