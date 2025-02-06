Трем украинским боевикам вынесли приговор за преступления в Курской области
Суд вынес приговор трем боевикам ВСУ за совершение терактов в Курской области
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Вынесен приговор трем боевикам ВСУ, открывшим огонь на поражение по российским военнослужащим и мирным жителям Курской области, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Как установлено следствием и судом, 12 августа 2024 года Очимовский, Нечипорук и Гонобоблев, имея при себе автоматы АК-74, переносные противотанковые ракетные комплексы "Джавеллин" и взрывные устройства, незаконно пересекли государственную границу РФ. Находясь в Суджанском и Кореневском районах Курской области, боевики запугивали местное население, с угрозой применения оружия занимали частные домовладения, препятствовали эвакуации жителей, неоднократно открывали огонь на поражение как по российским военнослужащим, так и по мирному населению.
"Доказательства, собранные Следственным комитетом России, признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении военнослужащих 91 отдельного противотанкового дивизиона ВФУ Константина Очимовского, Алексея Нечипорука и Виталия Гонобоблева. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении террористических актов в Курской области (пункты "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Как уточняет ведомство, 11 сентября 2024 года в ходе боевых действий Очимовский, Нечипорук и Гонобоблев задержаны военнослужащими ВС РФ.
"Приговором суда Очимовскому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а остальной части в исправительной колонии строгого режима, Нечипоруку и Гонобоблеву – каждому в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а оставшейся части – в исправительной колонии строгого режима", - заключили в СК РФ.