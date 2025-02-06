https://ria.ru/20250206/pridnestrove-1997522873.html

Кишинев нашел чем прижать Приднестровье — и Москву

Кишинев нашел чем прижать Приднестровье — и Москву - РИА Новости, 06.02.2025

Кишинев нашел чем прижать Приднестровье — и Москву

Энергокризис в непризнанном Приднестровье упорно не хотят заканчивать. Хотя все решения по выходу из кризиса, разразившегося после отказа Украины прокачивать... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T08:00:00+03:00

2025-02-06T08:00:00+03:00

2025-02-06T08:00:00+03:00

аналитика

россия

молдавия

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Энергокризис в непризнанном Приднестровье упорно не хотят заканчивать. Хотя все решения по выходу из кризиса, разразившегося после отказа Украины прокачивать российский газ через свою территорию, найдены. И найдены Россией. Москва договорилась с Венгрией о закупке венгерскими компаниями газа для Приднестровья на европейских газовых биржах. Оплачивать поставки газа в Тирасполь будет Россия. Эта схема согласована с Евросоюзом: Будапешт добился в Брюсселе гарантий, что она не попадет под санкции против России.Однако решенная уже проблема до конца все равно не преодолена. На пути к ее решению стала Молдавия, правительство которой не дает разрешения венграм на прокачку газа через свою территорию в непризнанную республику на левом берегу Днестра. В результате энергокризис искусственно затягивается.Приднестровье пока спасает разовая поставка европейского газа в виде гуманитарной помощи (акция, кстати, тоже согласовывалась между Брюсселем и Москвой, как и участие Венгрии). Этого газа Тирасполю хватит до 10 февраля, после чего снова встает вопрос: что дальше?Для Кишинева идеальным "дальше" были бы новые разовые поставки энергии как гумпомощи, в обмен на которые Тирасполь выполнял бы все более жесткие политические условия. Отказаться от приднестровского рубля в пользу молдавского лея, вывести из Приднестровья российских миротворцев и далее по нарастающей. Такая тактика идеально соответствует выбранной Кишиневом стратегии — ликвидации Приднестровской Молдавской Республики путем ее экономического удушения.Решать приднестровский вопрос путем переговорного процесса, федерализации Молдавии и воссоединения левого берега в составе единой страны на правах широкой автономии (так называемый "план Козака") прозападная молдавская власть отказалась изначально. Все годы президентства Майи Санду переговорный процесс "5+2" по урегулированию приднестровского конфликта не дает никаких результатов. Однако Санду ловко увернулась и от навязчивых предложений киевского режима "помочь" ей развязать приднестровский гордиев узел по методу Александра Македонского — одним ударом. После начала специальной военной операции России на Украине в офисе Зеленского публично предлагали Санду "долбануть по Приднестровью", то есть испрашивали у Кишинева разрешения нанести военный удар по международно признанной территории Молдавии. Санду долго выкручивалась и в итоге эти настырные предложения "помощи" от Киева проигнорировала. По той простой причине, что новая война в Приднестровье развалила бы Молдавию, которая и без учета отколовшегося левого берега расколота ровно надвое.Вместо войны совместно с Киевом же Кишинев выбрал другое решение — медленное экономическое удушение. Вполне жизнеспособный сценарий для уничтожения маленькой, зажатой между Молдавией и Украиной страны, не имеющей границы с Россией и выхода к морю. В рамках этого сценария уже который год продолжается торговая блокада Приднестровья, куда под всевозможными предлогами ограничивают ввоз даже товаров первой необходимости вплоть до лекарств. А ровно год назад Кишинев ввел заградительные пошлины для продукции левого берега, что поставило на грань банкротства приднестровские предприятия (Приднестровье с советских времен было промышленным центром Молдавской ССР, в отличие от аграрного правобережья, и после распада Советского Союза там сохранилась большая промышленность).Вся история с "принципиальным" отказом Украины качать впредь российский газ через свою территорию идеально соответствует курсу на экономическое принуждение Приднестровской Молдавской Республики к самоликвидации. Так что объяснимо и понятно нежелание Кишинева выходить из кризиса, когда выход найден и даже одобрен Брюсселем, в который молдавская власть так стремится. Другой вопрос, не одобрена ли Брюсселем и нынешняя тактика "замыливания" решения молдавским правительством? Может, и европейцы ведут двойную игру?

https://ria.ru/20250203/moldavija-1997010100.html

https://ria.ru/20250201/gaz-1996820408.html

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аналитика, россия, молдавия