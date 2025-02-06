https://ria.ru/20250206/pravitelstvo-1997765514.html
Правительство подготовило поправки в закон об увеличении военных пенсий
Правительство подготовило поправки в закон об увеличении военных пенсий - РИА Новости, 06.02.2025
Правительство подготовило поправки в закон об увеличении военных пенсий
Правительство подготовило корректировки в закон о дополнительном увеличении военных пенсий еще на 4,4% с 1 января 2025 года, средства на это предусмотрены,... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T15:48:00+03:00
2025-02-06T15:48:00+03:00
2025-02-06T15:48:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Правительство подготовило корректировки в закон о дополнительном увеличении военных пенсий еще на 4,4% с 1 января 2025 года, средства на это предусмотрены, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "В октябре прошлого года так называемые военные пенсии были проиндексированы на 5,1%. Однако реальный уровень инфляции по итогам года оказался выше прогнозируемых значений - 9,5%. Поэтому по поручению главы государства подготовлены корректировки в закон о дополнительном увеличении военных пенсий еще на 4,4% с 1 января текущего года... Для выполнения таких обязательств все финансирование предусмотрено", - сказал Мишустин на совещании с правительством. Премьер отметил, что к уже произведенным выплатам за два первых месяца 2025 года будет сделана доплата. "Президент особо подчеркивал, что их (ред. военных пенсионеров) благополучие является безусловным приоритетом всех уровней власти, как и обеспечение социальной справедливости", – добавил Мишустин.
https://ria.ru/20250206/mchs-1997724136.html
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экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Правительство подготовило поправки в закон об увеличении военных пенсий
Мишустин: средства на индексацию военных пенсий на 4,4 процента предусмотрены