Рейтинг@Mail.ru
В Пскове загорелся автосервис - РИА Новости, 06.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:37 06.02.2025 (обновлено: 20:48 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/pozhar-1997835451.html
В Пскове загорелся автосервис
В Пскове загорелся автосервис - РИА Новости, 06.02.2025
В Пскове загорелся автосервис
Сотрудники МЧС РФ тушат пожар на площади 800 квадратных метров в автосервисе в Пскове, сообщает ведомство в Telegram-канале. РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T20:37:00+03:00
2025-02-06T20:48:00+03:00
происшествия
псков
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/06/1997836607_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1769650c512c096ac1c92b9dd973ba42.jpg
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Сотрудники МЧС РФ тушат пожар на площади 800 квадратных метров в автосервисе в Пскове, сообщает ведомство в Telegram-канале. "В Пскове огнеборцы МЧС России тушат пожар в автосервисе. На Дачной улице горит здание на 800 "квадратах", - говорится в сообщении. На месте работают 19 специалистов и шесть единиц техники.
https://ria.ru/20250205/ljubertsy-1997582140.html
псков
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Работа МЧС на месте пожара в автосервисе в Пскове
В Пскове огнеборцы МЧС России тушат пожар в автосервисе. На Дачной улице горит здание на 800 квадратах. На месте работают 19 специалистов и 6 единиц техники.
2025-02-06T20:37
true
PT0M52S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/06/1997836607_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_38b5f2408d70505d7f216adfe2297c46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, псков, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Псков, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Пскове загорелся автосервис

МЧС: в Пскове на 800 квадратных метрах горит автосервис

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Сотрудники МЧС РФ тушат пожар на площади 800 квадратных метров в автосервисе в Пскове, сообщает ведомство в Telegram-канале.
Пскове огнеборцы МЧС России тушат пожар в автосервисе. На Дачной улице горит здание на 800 "квадратах", - говорится в сообщении.
На месте работают 19 специалистов и шесть единиц техники.
Пожар на стоянке неэксплуатируемых авто в Люберцах - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
В Люберцах сгорели более 30 автомобилей
5 февраля, 17:55
 
ПроисшествияПсковРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала