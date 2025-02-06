https://ria.ru/20250206/pozhar-1997835451.html

В Пскове загорелся автосервис

В Пскове загорелся автосервис - РИА Новости, 06.02.2025

В Пскове загорелся автосервис

Сотрудники МЧС РФ тушат пожар на площади 800 квадратных метров в автосервисе в Пскове, сообщает ведомство в Telegram-канале. РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T20:37:00+03:00

2025-02-06T20:37:00+03:00

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происшествия

псков

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Сотрудники МЧС РФ тушат пожар на площади 800 квадратных метров в автосервисе в Пскове, сообщает ведомство в Telegram-канале. "В Пскове огнеборцы МЧС России тушат пожар в автосервисе. На Дачной улице горит здание на 800 "квадратах", - говорится в сообщении. На месте работают 19 специалистов и шесть единиц техники.

https://ria.ru/20250205/ljubertsy-1997582140.html

псков

россия

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа МЧС на месте пожара в автосервисе в Пскове В Пскове огнеборцы МЧС России тушат пожар в автосервисе. На Дачной улице горит здание на 800 квадратах. На месте работают 19 специалистов и 6 единиц техники. 2025-02-06T20:37 true PT0M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, псков, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)