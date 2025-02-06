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В Пскове загорелся автосервис
В Пскове загорелся автосервис - РИА Новости, 06.02.2025
В Пскове загорелся автосервис
Сотрудники МЧС РФ тушат пожар на площади 800 квадратных метров в автосервисе в Пскове, сообщает ведомство в Telegram-канале. РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T20:37:00+03:00
2025-02-06T20:37:00+03:00
2025-02-06T20:48:00+03:00
происшествия
псков
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Сотрудники МЧС РФ тушат пожар на площади 800 квадратных метров в автосервисе в Пскове, сообщает ведомство в Telegram-канале. "В Пскове огнеборцы МЧС России тушат пожар в автосервисе. На Дачной улице горит здание на 800 "квадратах", - говорится в сообщении. На месте работают 19 специалистов и шесть единиц техники.
https://ria.ru/20250205/ljubertsy-1997582140.html
псков
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РИА Новости
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Работа МЧС на месте пожара в автосервисе в Пскове
В Пскове огнеборцы МЧС России тушат пожар в автосервисе. На Дачной улице горит здание на 800 квадратах. На месте работают 19 специалистов и 6 единиц техники.
2025-02-06T20:37
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, псков, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Псков, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Пскове загорелся автосервис
МЧС: в Пскове на 800 квадратных метрах горит автосервис