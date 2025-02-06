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На Украине будут заочно судить Таисию Повалий - РИА Новости, 06.02.2025
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Шоубиз
 
19:56 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/povaliy-1997832224.html
На Украине будут заочно судить Таисию Повалий
На Украине будут заочно судить Таисию Повалий - РИА Новости, 06.02.2025
На Украине будут заочно судить Таисию Повалий
Прокуратура Винницкой области направила в суд дело против певицы Таисии Повалий, сообщили в четверг в офисе генпрокурора Украины. РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T19:56:00+03:00
2025-02-06T19:56:00+03:00
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Прокуратура Винницкой области направила в суд дело против певицы Таисии Повалий, сообщили в четверг в офисе генпрокурора Украины. "Направили в суд обвинительный акт в отношении народного депутата Украины VII созыва от запрещенной "Партии регионов", бывшей народной артистки Украины… Обвиняемая в 2014 году уехала в Россию, сейчас живет в Москве и осуществляет там творческую и предпринимательскую деятельность. В 2023 году получила российское гражданство", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора. В ведомстве имя певицы не называют, но судя по опубликованному фото, речь идет о Таисии Повалий. Ее обвиняют в поддержке президента России Владимира Путина, участии в политических акциях. Офис генпрокурора Украины 15 февраля 2024 года сообщал, что заочно предъявил обвинения украинской певице Таисии Повалий - они касаются ряда статей, связанных с поддержкой России. Отмечалось, что Повалий регулярно принимает участие в политических акциях, в частности, в концерте в Луганске в годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Высший антикоррупционный суд Украины в октябре прошлого года конфисковал недвижимость, автомобили и права на несколько песен у певицы.
https://ria.ru/20241023/povalii-1979571511.html
https://ria.ru/20230921/povaliy-1897818175.html
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в мире, украина, винницкая область, таисия повалий, россия
Шоубиз, В мире, Украина, Винницкая область, Таисия Повалий, Россия
На Украине будут заочно судить Таисию Повалий

В Винницкой области подали в суд на Таисию Повалий, которую будут судить заочно

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Таисия Повалий
Певица Таисия Повалий - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Певица Таисия Повалий. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Прокуратура Винницкой области направила в суд дело против певицы Таисии Повалий, сообщили в четверг в офисе генпрокурора Украины.
"Направили в суд обвинительный акт в отношении народного депутата Украины VII созыва от запрещенной "Партии регионов", бывшей народной артистки Украины… Обвиняемая в 2014 году уехала в Россию, сейчас живет в Москве и осуществляет там творческую и предпринимательскую деятельность. В 2023 году получила российское гражданство", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора.
Певица Таисия Повалий - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
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В ведомстве имя певицы не называют, но судя по опубликованному фото, речь идет о Таисии Повалий. Ее обвиняют в поддержке президента России Владимира Путина, участии в политических акциях.
Офис генпрокурора Украины 15 февраля 2024 года сообщал, что заочно предъявил обвинения украинской певице Таисии Повалий - они касаются ряда статей, связанных с поддержкой России. Отмечалось, что Повалий регулярно принимает участие в политических акциях, в частности, в концерте в Луганске в годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.
Высший антикоррупционный суд Украины в октябре прошлого года конфисковал недвижимость, автомобили и права на несколько песен у певицы.
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