На Украине будут заочно судить Таисию Повалий
В Винницкой области подали в суд на Таисию Повалий, которую будут судить заочно
Певица Таисия Повалий. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Прокуратура Винницкой области направила в суд дело против певицы Таисии Повалий, сообщили в четверг в офисе генпрокурора Украины.
"Направили в суд обвинительный акт в отношении народного депутата Украины VII созыва от запрещенной "Партии регионов", бывшей народной артистки Украины… Обвиняемая в 2014 году уехала в Россию, сейчас живет в Москве и осуществляет там творческую и предпринимательскую деятельность. В 2023 году получила российское гражданство", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора.
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В ведомстве имя певицы не называют, но судя по опубликованному фото, речь идет о Таисии Повалий. Ее обвиняют в поддержке президента России Владимира Путина, участии в политических акциях.
Офис генпрокурора Украины 15 февраля 2024 года сообщал, что заочно предъявил обвинения украинской певице Таисии Повалий - они касаются ряда статей, связанных с поддержкой России. Отмечалось, что Повалий регулярно принимает участие в политических акциях, в частности, в концерте в Луганске в годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.
Высший антикоррупционный суд Украины в октябре прошлого года конфисковал недвижимость, автомобили и права на несколько песен у певицы.
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