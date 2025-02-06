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В США резко отреагировали на возобновление военной помощи Украине
В США резко отреагировали на возобновление военной помощи Украине - РИА Новости, 06.02.2025
В США резко отреагировали на возобновление военной помощи Украине
Американский журналист Джексон Хинкл в соцсети Х подверг критике возобновление поставок оружия Украине. РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T07:10:00+03:00
2025-02-06T07:10:00+03:00
2025-02-06T07:10:00+03:00
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Американский журналист Джексон Хинкл в соцсети Х подверг критике возобновление поставок оружия Украине.Так он прокомментировал сообщение Госдепа, что теперь государственные морские судна из США могут проходить через Панамский канал без взимания платы, и это сэкономит правительству миллионы долларов в год."Буквально сегодня же вы возобновили поставки оружия на Украину. Идите к черту. Кого волнуют миллионы долларов в год, когда мы стоим на пороге Третьей мировой войны", — написал журналист.Во вторник агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что США приостанавливали поставки оружия Украине, но уже возобновили их. При этом, по данным агентства, в администрации президента США Дональда Трампа идут споры относительно объемов таких передач из американских арсеналов.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только отправкой военных средств, но и подготовкой кадров.
https://ria.ru/20250206/soch-1997641152.html
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в мире, украина, сша, джексон хинкл, панамский канал
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Джексон Хинкл, Панамский канал
В США резко отреагировали на возобновление военной помощи Украине
Американский журналист Хинкл раскритиковал возобновление поставок оружия Украине