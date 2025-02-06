https://ria.ru/20250206/postavki-1997644802.html

В США резко отреагировали на возобновление военной помощи Украине

В США резко отреагировали на возобновление военной помощи Украине - РИА Новости, 06.02.2025

В США резко отреагировали на возобновление военной помощи Украине

Американский журналист Джексон Хинкл в соцсети Х подверг критике возобновление поставок оружия Украине. РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T07:10:00+03:00

2025-02-06T07:10:00+03:00

2025-02-06T07:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

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панамский канал

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Американский журналист Джексон Хинкл в соцсети Х подверг критике возобновление поставок оружия Украине.Так он прокомментировал сообщение Госдепа, что теперь государственные морские судна из США могут проходить через Панамский канал без взимания платы, и это сэкономит правительству миллионы долларов в год."Буквально сегодня же вы возобновили поставки оружия на Украину. Идите к черту. Кого волнуют миллионы долларов в год, когда мы стоим на пороге Третьей мировой войны", — написал журналист.Во вторник агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что США приостанавливали поставки оружия Украине, но уже возобновили их. При этом, по данным агентства, в администрации президента США Дональда Трампа идут споры относительно объемов таких передач из американских арсеналов.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только отправкой военных средств, но и подготовкой кадров.

https://ria.ru/20250206/soch-1997641152.html

https://ria.ru/20250206/shantazh-1997632057.html

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в мире, украина, сша, джексон хинкл, панамский канал