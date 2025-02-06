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Посол России назвал договор с Ираном важнейшей вехой сотрудничества
Посол России назвал договор с Ираном важнейшей вехой сотрудничества - РИА Новости, 06.02.2025
Посол России назвал договор с Ираном важнейшей вехой сотрудничества
Подписание договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Тегераном является важнейшей вехой российско-иранского сотрудничества, заявил в... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T14:08:00+03:00
2025-02-06T14:08:00+03:00
2025-02-06T15:17:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 6 фев - РИА Новости. Подписание договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Тегераном является важнейшей вехой российско-иранского сотрудничества, заявил в интервью телеканалу "Россия 24" посол России в Иране Алексей Дедов. Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан после переговоров в Кремле 17 января подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран. Этот документ заменил договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между РФ и ИРИ, подписанный еще в 2001 году. Работа над новым договором велась с 2022 года, в июне 2024 года стало известно, что стороны согласовали его текст. Как отметили в Кремле, этот документ отражает выход двусторонних связей на новый уровень. "Подписание этого договора стало важнейшей вехой в российско-иранском сотрудничестве... Договор... фиксирует тот высочайший уровень взаимодействия, который был достигнут между Россией и Ираном... и служит в качестве основной линии развития нашего сотрудничества на будущее по самым различным направлениям", - сказал Дедов.
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россия, иран, москва, алексей дедов, владимир путин, масуд пезешкиан, в мире
Россия, Иран, Москва, Алексей Дедов, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан, В мире
Посол России назвал договор с Ираном важнейшей вехой сотрудничества
Посол Дедов назвал подписание договора с Ираном важнейшей вехой сотрудничества