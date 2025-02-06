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Посол России в Брюсселе заявил об отсутствии контактов с НАТО
Посол России в Брюсселе заявил об отсутствии контактов с НАТО - РИА Новости, 06.02.2025
Посол России в Брюсселе заявил об отсутствии контактов с НАТО
Посол РФ в Брюсселе, где расположена штаб-квартира НАТО, Александр Токовинин сообщил об отсутствии контактов с альянсом на фоне упомянутой пресс-секретарем... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T11:02:00+03:00
2025-02-06T11:02:00+03:00
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Посол РФ в Брюсселе, где расположена штаб-квартира НАТО, Александр Токовинин сообщил об отсутствии контактов с альянсом на фоне упомянутой пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым активизации контактов России с США по линии отдельных ведомств. В среду Песков сообщил журналистам, что контакты РФ и США по линии отдельных ведомств идут и в последнее время они интенсифицировались. "У нас здесь, в Брюсселе, контактов по-прежнему нет. Очевидно, что все и в НАТО, и в Европейском союзе ждут каких-то сигналов из Вашингтона. Но в случае необходимости канал связи у нас остается открытым, и мы знаем, кому позвонить, и знают, кому позвонить в посольстве, если будет такая нужда", - сказал посол РФ в Бельгии в эфире канала "Россия 24", отвечая на вопрос о контактах с альянсом.
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россия, брюссель, сша, александр токовинин, дмитрий песков, нато, в мире
Россия, Брюссель, США, Александр Токовинин, Дмитрий Песков, НАТО, В мире
Посол России в Брюсселе заявил об отсутствии контактов с НАТО
Посол Токовинин: контактов с НАТО по линии отдельных ведомств по-прежнему нет