https://ria.ru/20250206/posol-1997645171.html

Посол России заявил, что власти Германии оторвались от реальности

Посол России заявил, что власти Германии оторвались от реальности - РИА Новости, 06.02.2025

Посол России заявил, что власти Германии оторвались от реальности

Ряд политиков в Германии до сих пор далек от объективного восприятия действительности, требуя переговоров с Россией "с позиции силы", заявил в интервью РИА... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T07:20:00+03:00

2025-02-06T07:20:00+03:00

2025-02-06T07:24:00+03:00

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БЕРЛИН, 6 фев - РИА Новости. Ряд политиков в Германии до сих пор далек от объективного восприятия действительности, требуя переговоров с Россией "с позиции силы", заявил в интервью РИА Новости посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев. "Видим, что некоторые политики в Германии пока не готовы трезво оценить ситуацию, отказаться от изживших себя нарративов так называемой "смены эпох" (выражение канцлера ФРГ Олафа Шольца - ред.). По-прежнему пытаются диктовать нам свои условия, рассуждают о необходимости вести переговоры с Москвой "с позиции силы" и "на условиях Киева". То есть демонстрируют полный отрыв от реальности", - сказал Нечаев. Посол отметил, что на Западе надеялись нанести РФ "стратегическое поражение" и победить Россию на поле боя, лидеры недружественных стран не проявляли особой заинтересованности в переговорах и даже срывали наметившиеся договоренности. "Как только вооруженные силы Российской Федерации прочно завладели инициативой по всей линии боевого соприкосновения, начали стремительно освобождать от украинских боевиков город за городом, тут же нарисовались "миротворцы", требующие заморозить конфликт и начать мирные переговоры", - пояснил Нечаев. По словам посла, такой этап уже имел место и пройден в ходе заключения и последующего срыва Минских соглашений, в том числе с участием Берлина и Парижа как "посредников" и "гарантов". "Президент Российской Федерации Владимир Путин неоднократно публично разъяснял, на каких условиях мы будем готовы вести переговоры. "Мяч" не на нашей стороне", - добавил Нечаев. Путин в июне 2024 года выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250206/germaniya-1997640235.html

https://ria.ru/20250203/germaniya-1996917468.html

https://ria.ru/20250204/germanija-1997301215.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, германия, украина, сергей нечаев (дипломат), владимир путин, олаф шольц, нато