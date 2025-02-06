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Экс-премьер рассказал, кто может стоять за серией крупных поджогов в Польше

Экс-премьер рассказал, кто может стоять за серией крупных поджогов в Польше - РИА Новости, 06.02.2025

Экс-премьер рассказал, кто может стоять за серией крупных поджогов в Польше

Украинские агенты могут стоять за серией поджогов в Польше, считает бывший премьер-министр республики Лешек Миллер в эфире радиостанции RadioZET. РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T12:34:00+03:00

2025-02-06T12:34:00+03:00

2025-02-06T12:34:00+03:00

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ВАРШАВА, 6 фев – РИА Новости. Украинские агенты могут стоять за серией поджогов в Польше, считает бывший премьер-министр республики Лешек Миллер в эфире радиостанции RadioZET. В последнее время по Польше прокатилась волна крупных пожаров. Власти страны заявляли, что подозревают в поджогах российские спецслужбы, но доказательств этому ни разу не представили. "В Польше давно горят различные объекты. Обычно это сваливается на тайных агентов России. Но, может ли быть, что это не российские агенты? Украинские агенты? Конечно", - сказал Миллер.

https://ria.ru/20250204/opros-1997266927.html

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Ольга Фомченкова

в мире, польша, россия, лешек миллер, украина