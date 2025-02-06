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Экс-премьер рассказал, кто может стоять за серией крупных поджогов в Польше - РИА Новости, 06.02.2025
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12:34 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/polsha-1997704821.html
Экс-премьер рассказал, кто может стоять за серией крупных поджогов в Польше
Экс-премьер рассказал, кто может стоять за серией крупных поджогов в Польше - РИА Новости, 06.02.2025
Экс-премьер рассказал, кто может стоять за серией крупных поджогов в Польше
Украинские агенты могут стоять за серией поджогов в Польше, считает бывший премьер-министр республики Лешек Миллер в эфире радиостанции RadioZET. РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T12:34:00+03:00
2025-02-06T12:34:00+03:00
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ВАРШАВА, 6 фев – РИА Новости. Украинские агенты могут стоять за серией поджогов в Польше, считает бывший премьер-министр республики Лешек Миллер в эфире радиостанции RadioZET. В последнее время по Польше прокатилась волна крупных пожаров. Власти страны заявляли, что подозревают в поджогах российские спецслужбы, но доказательств этому ни разу не представили. "В Польше давно горят различные объекты. Обычно это сваливается на тайных агентов России. Но, может ли быть, что это не российские агенты? Украинские агенты? Конечно", - сказал Миллер.
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в мире, польша, россия, лешек миллер, украина
В мире, Польша, Россия, Лешек Миллер, Украина
Экс-премьер рассказал, кто может стоять за серией крупных поджогов в Польше

Экс-премьер Миллер заподозрил украинских агентов в серии поджогов в Польше

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкЭкс-премьер Польши Лешек Миллер
Экс-премьер Польши Лешек Миллер - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Экс-премьер Польши Лешек Миллер. Архивное фото
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ВАРШАВА, 6 фев – РИА Новости. Украинские агенты могут стоять за серией поджогов в Польше, считает бывший премьер-министр республики Лешек Миллер в эфире радиостанции RadioZET.
В последнее время по Польше прокатилась волна крупных пожаров. Власти страны заявляли, что подозревают в поджогах российские спецслужбы, но доказательств этому ни разу не представили.
"В Польше давно горят различные объекты. Обычно это сваливается на тайных агентов России. Но, может ли быть, что это не российские агенты? Украинские агенты? Конечно", - сказал Миллер.
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